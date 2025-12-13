La battuta di De Rossi sul balcone di casa a Genoa che fa ridere tutti: "Non sapevo..."

Daniele De Rossi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Inter, match valido per la quindicesima giornata di Serie A : " Arriviamo un po’ meglio a questa partita ma con la consapevolezza che incontreremo una squadra molto forte . L’ Inter se non trova una squadra perfetta di fronte rischia di umiliarti. Col Como sono riusciti a fare tanti gol, sarà una squadra arrabbiata perché contro il Liverpool non meritava di perdere ed è successo con un episodio brutto. Dovremo essere perfetti".

De Rossi e la battuta in conferenza stampa

Il tecnico dei rossoblù ha poi parlato del suo ambientamento a Genova, facendo anche una battuta in sala stampa: "Genova mi ha dato rispetto, l’ho percepito da subito. Ha dimenticato quanto ero ostico e 'ostile' in campo perché poi il calcio io lo interpreto così, sia in campo che in panchina. Hanno percepito subito che questo spirito era piacevole dalla propria parte. Io sono felice di questo. L’altra sera all’apertura dallo store abbiamo respirato un’altra boccata di aria rossoblù, un’aria positiva. Poi io di aria genoana ne ho presa poca, sono sempre al centro sportivo. Non ho mai visto casa mia con la luce e mi sono reso conto che in casa mia c'è anche il terrazzo".

Le parole su Chivu

Infine, un commento su Chivu, suo ex compagno si squadra ai tempi della Roma: "Eravamo molto giovani quando giocavamo insieme. In campo avevamo sempre qualcosa da dire, sia dal punto di vista tattico che di spirito. E’ un ragazzo molto intelligente. I suoi successi mi portano felicità, ovviamente non domenica sera. Merita il successo e le critiche positive che sta ricevendo. E’ un vantaggio avere una persona come Cristian".