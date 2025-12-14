Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
De Rossi dopo Genoa-Inter: "Soddisfatto e orgoglioso, vicini alla perfezione"© LAPRESSE

De Rossi dopo Genoa-Inter: "Soddisfatto e orgoglioso, vicini alla perfezione"

Le parole dell'allenatore dei rossoblù dopo la sconfitta a Marassi contro la squadra di Chivu: ecco cosa ha detto
2 min
TagsDe RossiInterGenoa
Genoa

Genoa

Tutte le notizie sulla squadra

Daniele De Rossi trova la sua prima sconfitta da allenatore del Genoa: 2-1 contro l'Inter a Marassi. Dopo due pareggi e due vittorie in campionato, primo stop per i rossoblù targati DDR. Bisseck e Lautaro indirizzano la partita nel primo tempo, Vitinha la riapre nella ripresa ma il Genoa non riesce a trovare il pareggio. De Rossi, nel post partita ai microfoni di Sky Sport ha commentato: "Sono soddisfatto e orgoglioso dei miei giocatori per non aver mollato dopo aver subito il 2-0 contro una squadra come l'Inter che ti palleggia in faccia".

Le parole di De Rossi

De Rossi prosegue: "Dovevamo essere perfetti e ci siamo stati vicini a raggiungere la perfezione che possiamo avere in questo momento. Migliorando la gestione della palla metteremo in difficoltà le grandi squadre. Inizialmente abbiamo provato a essere aggressivi, perché sappiamo che se li lasci giocare ti possono fare gol in qualsiasi momento. Ma poi l'hanno fatto lo stesso portando il baricentro vicino alla tua porta. Prima del gol eravamo partiti bene e mi stava piacendo l'atteggiamento. Magari c'è stato un po' di scoramento, ma sono stati bravi a rimanere in partita. Noi dobbiamo palleggiare, la voglia di essere aggressivi mi ha portato a mettere Ellertsson. Sia con lui che con latri queste partite un giorno le vinceremo quando gestiremo meglio la palla. Bisogna spezzare il ritmo agli avversari".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Genoa

Da non perdere

La battuta di De RossiL'Inter batte il Genoa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS