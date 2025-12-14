De Rossi dopo Genoa-Inter: "Soddisfatto e orgoglioso, vicini alla perfezione"

Daniele De Rossi trova la sua prima sconfitta da allenatore del Genoa: 2-1 contro l'Inter a Marassi . Dopo due pareggi e due vittorie in campionato, primo stop per i rossoblù targati DDR. Bisseck e Lautaro indirizzano la partita nel primo tempo, Vitinha la riapre nella ripresa ma il Genoa non riesce a trovare il pareggio. De Rossi, nel post partita ai microfoni di Sky Sport ha commentato: "Sono soddisfatto e orgoglioso dei miei giocatori per non aver mollato dopo aver subito il 2-0 contro una squadra come l'Inter che ti palleggia in faccia".

Le parole di De Rossi

De Rossi prosegue: "Dovevamo essere perfetti e ci siamo stati vicini a raggiungere la perfezione che possiamo avere in questo momento. Migliorando la gestione della palla metteremo in difficoltà le grandi squadre. Inizialmente abbiamo provato a essere aggressivi, perché sappiamo che se li lasci giocare ti possono fare gol in qualsiasi momento. Ma poi l'hanno fatto lo stesso portando il baricentro vicino alla tua porta. Prima del gol eravamo partiti bene e mi stava piacendo l'atteggiamento. Magari c'è stato un po' di scoramento, ma sono stati bravi a rimanere in partita. Noi dobbiamo palleggiare, la voglia di essere aggressivi mi ha portato a mettere Ellertsson. Sia con lui che con latri queste partite un giorno le vinceremo quando gestiremo meglio la palla. Bisogna spezzare il ritmo agli avversari".