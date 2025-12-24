Lo strano Natale di De Rossi: in famiglia a Roma, poi...

Viglia di Natale e Natale , in famiglia, a Roma , prima di tornare in Liguria per apprestarsi a essere avversario dei giallorossi, con il suo Genoa , lunedì 29 dicembre: Daniele De Rossi virà così la sua personale marcia di avvicinamento a Roma-Genoa , valida per la diciassttesima giornata di Serie A . Alle spalle la beffa della sconfitta nel recupero con l’ Atalanta . I rossoblù hanno svolto una intensa seduta di allenamento al "Gianluca Signorini" alla vigilia di Natale . In miglioramento le condizioni del talento uruguaiano Cuenca . Gli auguri per le feste in club-house dopo pranzo, tra staff e giocatori, hanno preceduto il classico rompete le righe.

Conferenza stampa De Rossi prima di Roma-Genoa: quando e dove

De Rossi ha permesso ai suoi giocatori di far trascorrere il Natale in famiglia, liberi da impegni, per qualche ora. Abbracci, auguri e arrivederci a Santo Stefano, per la ripresa a tutta dell’attività. Oggi erano presenti anche i dirigenti per seguire le partitelle, saltate dai convalescenti Cuenca (in progresso), Gronbaek, Messias, Siegrist e Thorsby. Sabato prossimo, a Villa Rostan, in orario da definire, è in programma la conferenza stampa di presentazione del match.