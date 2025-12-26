Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
La battuta di De Rossi a Ambrosini sul suo staff è esilarante: "Stavano a guarda' la Balivo..."

Visitando la sede del Genoa insieme all'ex centrocampista del Milan, l'allenatore rossoblù ha preso in giro parte del suo staff tecnico
2 min
A tutto Daniele De Rossi. Nel corso della chiacchierata concessa a Dazn e a Massimo Ambrosini, l'allenatore del Genoa ha raccontato i suoi primi passi nel mondo rossoblù, permettendo all'ex centrocampista del Milan di visitare anche il quartier generale del Grifone. Nel salutare lo staff al lavoro, tra preparatori e match analyst, De Rossi ha "beccato" Giacomazzi e altri suoi storici collaboratori con un programma tv in sottofondo: "Nun me fa trova' la Balivo co Rai Uno...", ha detto con un gran sorriso, prendendo in giro i ragazzi che lo affiancano ormai da tempo nella carriera da allenatore.

De Rossi, la battuta ad Ambrosini sul suo staff: "Stavano a guarda' la Balivo..."

"Qui stanno quei ladri di stipendio che ho portato io - ha detto De Rossi entrando nella stanza riservata ai collaboratori che lo hanno accompagnato in questa esperienza al Genoa -. Nun me fate trova' la Balivo co Rai Uno, fate finta che ci abbiamo tutti schemi... Stavano a guarda' la Balivo, sti ladri...", ha ribadito più volte l'ex giocatore ed allenatore della Roma, rivolgendosi scherzosamente ai suoi collaboratori. 

 

