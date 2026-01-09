Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 9 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La telecamera inquadra De Rossi, la reazione è viralissima: "Co' sta caz..."

L'allenatore del Genoa ripreso nei momenti caldi della partita: le immagini fanno sorridere
1 min
Genoa

Genoa

Tutte le notizie sulla squadra

Momento topico di Milan-Genoa: la squadra di De Rossi è in vantaggio e prova disperatamente a resistere al forcing del Milan. De Rossi in panchina è una furia: urla, si sbraccia, salta e sbraita. Il Milan preme (e infatti poco dopo Leao troverà il gol del pareggio). La telecamera di Dazn va diretta sull'allenatore del Milan e lo riprende per una decina di secondi. Lui è una furia. Quando si accorge della telecamera puntata in faccia all'inizio fa finta di niente. Poi reagisce. In pieno stile De Rossi, strappando a chi vede una risata (un po' meno forse all'operatore di Dazn).

De Rossi e la frase urlata durante Milan-Genoa

Daniele, infatti, si rivolge all'operatore e fa: "E dai, co' sta caz.. de telecamera". Le immagini poi staccano e tornano ad inquadrare il campo e tutto quello che succede nei folli 10' finali. Il pareggio di Leao, appunto. Il rigore assegnato e poi fallito da Genoa. Restano, per De Rossi, l'orgoglio di una vittoria sfiorata a San Siro ma anche l'amarezza per il solo punto preso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Genoa

Da non perdere

Allegri striglia il MilanFra Milan e Genoa vince l'Inter

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS