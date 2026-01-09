La telecamera inquadra De Rossi, la reazione è viralissima: "Co' sta caz..."

Momento topico di Milan-Genoa: la squadra di De Rossi è in vantaggio e prova disperatamente a resistere al forcing del Milan. De Rossi in panchina è una furia: urla, si sbraccia, salta e sbraita. Il Milan preme (e infatti poco dopo Leao troverà il gol del pareggio). La telecamera di Dazn va diretta sull'allenatore del Milan e lo riprende per una decina di secondi. Lui è una furia. Quando si accorge della telecamera puntata in faccia all'inizio fa finta di niente. Poi reagisce. In pieno stile De Rossi, strappando a chi vede una risata (un po' meno forse all'operatore di Dazn).