De Rossi attacca: "La buca di Pavlovic? L'arbitro deve fare di più, non siamo gli scemi del villaggio"

De Rossi non ci sta: "Non siamo gli scemi del villaggio"

"In episodi come quello, l'arbitro deve fare di più e glielo ho detto", esordisce De Rossi sul gesto di Pavlovic, che è stato punito solo con un cartellino giallo da Mariani. Non abbastanza per il tecnico rossoblù: "Non si può tirare un rigore 3 minuti e 50 secondi dopo che è stato confermato. Stanciu non ha sbagliato per quella buchetta, ma l'atteggiamento dei giocatori del Milan non mi è piaciuto: per lo spessore della maglia rossonera ti aspetti altri comportamenti. Mariani ha arbitrato bene, in quei momenti del rigore era il far west e noi lo abbiamo solo fatto notare. Il Milan è una grandissima società, San Siro è un grandissimo stadio, ma noi non siamo gli 'scemi del villaggio'". Ma ora, testa alla prossima sfida: "Il Cagliari lo studiamo e lo rispettiamo, ma noi abbiamo iniziato a giocare. Vogliamo regalare una gioia al nostro pubblico dopo la prestazione così così contro il Pisa, servono punti e vittorie".