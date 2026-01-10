De Rossi attacca: "La buca di Pavlovic? L'arbitro deve fare di più, non siamo gli scemi del villaggio"
Il finale di Milan-Genoa continua a generare polemiche. Mentre il club rossoblù difende Stanciu dagli insulti e le minacce sui social, il tecnico Daniele De Rossi è tornato a parlare di un episodio diventato virale sui social, ovvero la 'buca' scavata da Pavlovic sul dischetto prima del calcio di rigore. L'ex Roma ha dato la sua analisi durante la conferenza stampa prima della sfida casalinga contro il Cagliari, in programma lunedì 12 dicembre alle ore 18.30.
De Rossi non ci sta: "Non siamo gli scemi del villaggio"
"In episodi come quello, l'arbitro deve fare di più e glielo ho detto", esordisce De Rossi sul gesto di Pavlovic, che è stato punito solo con un cartellino giallo da Mariani. Non abbastanza per il tecnico rossoblù: "Non si può tirare un rigore 3 minuti e 50 secondi dopo che è stato confermato. Stanciu non ha sbagliato per quella buchetta, ma l'atteggiamento dei giocatori del Milan non mi è piaciuto: per lo spessore della maglia rossonera ti aspetti altri comportamenti. Mariani ha arbitrato bene, in quei momenti del rigore era il far west e noi lo abbiamo solo fatto notare. Il Milan è una grandissima società, San Siro è un grandissimo stadio, ma noi non siamo gli 'scemi del villaggio'". Ma ora, testa alla prossima sfida: "Il Cagliari lo studiamo e lo rispettiamo, ma noi abbiamo iniziato a giocare. Vogliamo regalare una gioia al nostro pubblico dopo la prestazione così così contro il Pisa, servono punti e vittorie".