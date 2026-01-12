De Rossi non si accontenta: "Non una grande prova del Genoa...". Il motivo delle sue parole

Genoa-Cagliari 3-0: cronaca, tabellino e statistiche

"Non è stata una partita da 3-0..."

Non ci gira intorno De Rossi, commentando a caldo il largo successo dei suoi: "Non si è trattato di una grande prestazione, perché le grandi prestazioni durano 90 minuti, durante i quali tieni il pallino del gioco, commettendo molti meno errori di quelli commessi oggi da noi... Però la squadra è stata brava, tenendo botta nei momenti in cui le cose non hanno funzionato".

"Se le cose non vanno, la responsabilità è mia"

Sul cambio di registro della squadra nella ripresa, De Rossi non si prende meriti particolari: "All'intervallo non mi succede mai di arrabbiarmi con i giocatori, se le cose non vanno la responsabilità è mia. Ho solo spiegato che dovevamo giocare in verticale, andando a mettere i palloni nella loro metà campo. Nel primo tempo per quindici minuti avevamo fatto bene, ma dopo il vantaggio abbiamo iniziato a commettere errori stupidi. Poi il raddoppio ci ha rasserenato e Leali ci ha salvato, però ripeto, che per quello che si è visto in campo non è stata una partita da 3-0".

Complimenti a Leali e Colombo

Sollecitato sulle prestazioni dei singoli, De Rossi ha parole al miele per Leali e Colombo. Per quanto riguarda il portiere, ora insidiato dall'arrivo di Bento: "L'ho sempre difeso e sempre considerato un buon portiere. Ci sono scelte che dobbiamo fare e che spero si rivelino giuste, ma Leali rimane nella nostra rosa perché è anche un ragazzo fantastico". Sull'attaccante, che ha sbloccato il match segnando il suo terzo gol consecutivo: "Deve ambire ad andare come minimo in doppia cifra, perché ha tutto per farlo".

Serie A, la classifica