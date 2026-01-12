De Rossi non si accontenta: "Non una grande prova del Genoa...". Il motivo delle sue parole
Rende onore ai suoi, ma anche al merito dell'avversario, Daniele De Rossi, che ridimensiona in un certo senso il pesantissimo successo ottenuto dal suo Genoa nello scontro diretto con il Cagliari, valido per il primo monday night della prima di ritorno di Serie A. Bastone e carota, con un monito per il futuro.
"Non è stata una partita da 3-0..."
Non ci gira intorno De Rossi, commentando a caldo il largo successo dei suoi: "Non si è trattato di una grande prestazione, perché le grandi prestazioni durano 90 minuti, durante i quali tieni il pallino del gioco, commettendo molti meno errori di quelli commessi oggi da noi... Però la squadra è stata brava, tenendo botta nei momenti in cui le cose non hanno funzionato".
"Se le cose non vanno, la responsabilità è mia"
Sul cambio di registro della squadra nella ripresa, De Rossi non si prende meriti particolari: "All'intervallo non mi succede mai di arrabbiarmi con i giocatori, se le cose non vanno la responsabilità è mia. Ho solo spiegato che dovevamo giocare in verticale, andando a mettere i palloni nella loro metà campo. Nel primo tempo per quindici minuti avevamo fatto bene, ma dopo il vantaggio abbiamo iniziato a commettere errori stupidi. Poi il raddoppio ci ha rasserenato e Leali ci ha salvato, però ripeto, che per quello che si è visto in campo non è stata una partita da 3-0".
Complimenti a Leali e Colombo
Sollecitato sulle prestazioni dei singoli, De Rossi ha parole al miele per Leali e Colombo. Per quanto riguarda il portiere, ora insidiato dall'arrivo di Bento: "L'ho sempre difeso e sempre considerato un buon portiere. Ci sono scelte che dobbiamo fare e che spero si rivelino giuste, ma Leali rimane nella nostra rosa perché è anche un ragazzo fantastico". Sull'attaccante, che ha sbloccato il match segnando il suo terzo gol consecutivo: "Deve ambire ad andare come minimo in doppia cifra, perché ha tutto per farlo".