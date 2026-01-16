Genoa, De Rossi alza la tensione: “Guai a sentirsi troppo bene”

De Rossi sfida il Parma: le sue parole

“Abbiamo fatto un mini-filotto di risultati buoni, ma rientrare in un trend negativo è un attimo. Quando è arrivato Cuesta abbiamo tutti pensato fosse simile a Fabregas, lo ammetto. Invece è pragmatico, tira fuori il meglio da ciò che ha e il suo stile è molto più italiano. Sta facendo buoni risultati che lo tengono discretamente lontano dalla zona retrocessione. Il Parma ha grandi qualità individuali: penso a Pellegrino, Valeri, Oristanio. Con queste individualità riesce a fare un calcio attento e accorto, per poi sfruttare le giocate dei singoli che hanno già portato tanti punti. Sarà una partita molto importante, anche se non è una finale né l’ultima di campionato. Ma ci arriviamo concentrati al punto giusto”.