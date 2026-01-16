Corriere dello Sport.it
venerdì 16 gennaio 2026
Genoa, De Rossi alza la tensione: “Guai a sentirsi troppo bene”

Il tecnico presenta la sfida importante contro il Parma: in palio punti salvezza. “No a rilassarci”
Genoa

GENOVA - Secondo scontro diretto consecutivo per il Genoa di Daniele De Rossi, che dopo la vittoria sul Cagliari si prepara alla delicatissima trasferta di domenica contro il Parma al Tardini. Un appuntamento che il tecnico rossoblù definisce cruciale per il cammino salvezza, pur senza alimentare eccessivi carichi emotivi. “Ci arriviamo bene. Ma io ho paura delle partite dove arrivi troppo bene, felice e soddisfatto. In questi giorni cerchiamo di tenere alta tensione, attenzione e concentrazione. Siamo ancora lontanissimi dal nostro obiettivo”, le parole del tecnico.

De Rossi sfida il Parma: le sue parole

“Abbiamo fatto un mini-filotto di risultati buoni, ma rientrare in un trend negativo è un attimo. Quando è arrivato Cuesta abbiamo tutti pensato fosse simile a Fabregas, lo ammetto. Invece è pragmatico, tira fuori il meglio da ciò che ha e il suo stile è molto più italiano. Sta facendo buoni risultati che lo tengono discretamente lontano dalla zona retrocessione. Il Parma ha grandi qualità individuali: penso a Pellegrino, Valeri, Oristanio. Con queste individualità riesce a fare un calcio attento e accorto, per poi sfruttare le giocate dei singoli che hanno già portato tanti punti. Sarà una partita molto importante, anche se non è una finale né l’ultima di campionato. Ma ci arriviamo concentrati al punto giusto”.

 

 

