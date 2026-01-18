De Rossi e il siparietto in diretta a Sky: dice Parma invece di Genoa, il lapsus fa ridere tutti. E sugli arbitri...

Primo tempo buono del Genoa, secondo un po' meno. Daniele De Rossi, però, è comunque soddisfatto della partita dei suoi e del punto strappato al Tardini, visto che il Parma è una diretta concorrente per la salvezza. A fine partita, tra conferenze e interviste tv, De Rossi è stato protagonista di un divertente siparietto a Sky. Al termine dell'intervista dice: "Siamo qui per salvare il Parma": è un lapsus, in studio se ne accorgono e fanno finta di nulla. De Rossi, però, lo nota e dice: "Ho sbagliato, salviamo il Genoa, è che c'è scritto Parma dappertutto qui e ho letto Parma. Ma, ripeto, salviamo il Genoa". Risate da parte di tutti e sorrisi dallo stesso de Rossi, sei punti nelle ultime quattro gare di cui due contro Atalanta e Milan. La squadra cresce, la classifica la muove e questa è la notizia migliore. "Il primo tempo - dice De Rossi - mi è piaciuto molto. Per 20' del secondo tempo abbiamo un po' rallentato, ma la squadra si è comportato bene. Temevo il Parma, una formazione che si riconosce nei loro giocatori, battono benissimo le rimesse laterali, nel riscaldamento i miei erano mosci, avevo paurissima, poi sono andati bene e sono orgoglioso di loro". A domanda su Ekhator, che tifa Genoa, De Rossi risponde: "Non abbiamo parlato del fatto di giocare per il club del cuore, ma noi parliamo tanto di molte cose, lui è più piccolo di mia figlia, cerco di aiutarlo e posso dire che è sbocciato anche come ragazzo in questi mesi. Si allena bene, è benvoluto da tutti e ci cambia le partite, è potenzialmente molto forte, così come Marcandalli, dobbiamo fare un lavoro certosino perché possono fare bene sia per l'Italia che il Genoa". Molto buona anche la prova di Sabelli, finora un po' nelle retrovie: "Siamo una squadra di persone serie, Sabelli se è capace di fare queste gare è merito suo, solo allenandosi bene si possono fare partite così, avevamo anche Fini e Venturino, ma per una partita così delicata ho preferito mettere lui”.