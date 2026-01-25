"Ho fatto casino", la battuta di De Rossi in tv dopo la folle vittoria contro il Bologna

"Gara vinta con i cambi? Se la guardi al contrario, vuol dire che ho fatto un po' di casino all'inizio. Avevo immaginato una partita che non siamo riusciti a fare. Forse non sono riuscito a spiegare bene il piano gara". Lo ha detto Daniele De Rossi, parlando ai microfoni di Radio Rai, dopo la vittoria del suo Genoa, in rimonta e in extremis, sul Bologna, per 3-2. "Sono punti importantissimi - ha aggiunto -. Questi ragazzi danno sempre tutto, sanno reagire. L'espulsione ci ha dato una mano dal punto di vista calcistico e da quello morale, perché lo 0-2 a inizio ripresa ci aveva tagliato le gambe. I ragazzi hanno tanta qualità, meritano altre zone di classifica".