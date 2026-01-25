Corriere dello Sport.it
De Rossi, pazza gioia: le foto dell'esultanza dopo la rimonta del Genoa al 91'

"Ho fatto casino", la battuta di De Rossi in tv dopo la folle vittoria contro il Bologna

Il tecnico del Genoa radioso dopo la vittoria in extremis contro gli emiliani: "Se ho preso i tre punti grazie ai cambi vuol dire che all'inizio ho sbagliato"
1 min
"Gara vinta con i cambi? Se la guardi al contrario, vuol dire che ho fatto un po' di casino all'inizio. Avevo immaginato una partita che non siamo riusciti a fare. Forse non sono riuscito a spiegare bene il piano gara". Lo ha detto Daniele De Rossi, parlando ai microfoni di Radio Rai, dopo la vittoria del suo Genoa, in rimonta e in extremis, sul Bologna, per 3-2. "Sono punti importantissimi - ha aggiunto -. Questi ragazzi danno sempre tutto, sanno reagire. L'espulsione ci ha dato una mano dal punto di vista calcistico e da quello morale, perché lo 0-2 a inizio ripresa ci aveva tagliato le gambe. I ragazzi hanno tanta qualità, meritano altre zone di classifica".

Il commento di De Rossi all'espulsione di Skorupski

Poi, sull'espulsione di Skorupski per il fallo su Vitinha: "La porta era sguarnita, e per un giocatore di Serie A è facile metterla dentro, anche se è vero che c'era tanta gente davanti. Vorrei comunque rivedere l'azione, perché non l'ho riguardata in tv", ha concluso il tecnico del Genoa davanti alle telecamere.

