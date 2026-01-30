De Rossi e la battuta a Sarri sull’Olimpico vuoto: “C’era più gente a Figline - Ostiamare…”

Un giornalista gli fa un sacco di complimenti e lui: “Di che squadra sei?”. E ancora: "Sarri è un bravissimo allenatore, gli ho detto due cose: prima della partita gli ho fatto una battuta e gli ho detto che c'era più gente a Figline-Ostiamare (il club di cui è presidente). Dopo (riferendosi ai tre rigori concessi) che questo tipo di calcio è complicato". Amareggiato ma tutt'altro che scoraggiato. Così Daniele De Rossi dopo Lazio-Genoa 3-2. In diretta su Dazn il tecnico dei rossoblù ha commentato: "Si accettano questi episodi perché fanno parte del calcio di oggi. Fanno parte di questi episodi che arrivano da fuori. Li accetti. C'è rammarico, ma c'è lucidità nell'analizzare le partite, come domenica scorsa quando ci è andata bene. Non posso che essere contento della prestazione dei ragazzi. Torniamo a perdere punti al 100'. Nella scorsa partita li abbiamo conquistati al 91'. Dovremo lavorare su questi aspetti che sono ormai insiti in questo sport. Vedo i ragazzi, mi fido di loro. Con il Bologna abbiamo fatto 2-2 e i ragazzi sono tornati a centrocampo. Lo hanno fatto anche oggi. Vado dietro a loro. A parte l'ultimo episodio, era una partita che avremmo portato a casa meritatamente. Faccio delle scelte che sono merito loro. Sono più soddisfatto di domenica scorsa, anche se gli umori sono opposti".