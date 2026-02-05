De Rossi e la stoccata al Var: "Basta, non può sostituire l'arbitro. Conte? Se fossi un presidente..."

Daniele De Rossi in conferenza stampa si è lasciato andare sul Var. In particolare, l'allenatore del Genoa è tornato a parlare del fatto fischiato a Martin contro la Lazio : "A fine partita ho preso Zufferli e gli ho tolto di mezzo tutti coloro che protestavano e gli ho detto che non ero assolutamente arrabbiato con lui ma infastidito dalla direzione che sta prendendo il regolamento più che il VAR o gli interpreti. Da uomo di calcio ho visto dispiaciuto anche quanto dichiarato da OpenVar". Nella trasmissione, infatti, il contatto è stato ritenuto non punibile.

De Rossi: "L'arbitro deve arbitrare di più"

"Ciò che mi spaventa è che l'arbitro venga preso un po' per la giacchetta, un'altra volta potrebbe essere spinto a prenderne un'altra, giusta o sbagliata che sia. Penso che sia facile o sbrigativo dire che dobbiamo igliorare il var o capire la gestione. Trovare delle soluzioni giuste è un po' più difficile". De Rossi ha però una propria idea: "Dobbiamo far arbitrare di più l'arbitro. Dobbiamo chiamarlo e fargli tenere la sua decisione, a prescindere di quello che comporta". Ha proseguito: "E' giusto che l'arbitro venga chiamato e che controlli quello che succede, però basta. Il VAR è uno strumento, ma non una sostituzione dell'arbitro".

De Rossi su Conte: "Se fossi un presidente di A sarebbe suo il primo nome in testa"

De Rossi, quindi, si è concentrato sulla partita. In particolare, l'allenatore ha parlato del tenico del Napoli, Conte: "Dà le cose più importanti che un calciatore puà avere. Ti dà coraggio, e poi la conoscenza". L'attuale allenatore del Genoa ha avuto infatti Conte in panchina in Nazionale: "Non c'è stata una volta in cui non ci abbia dato spiegazioni per una scalata. E' tosto, ma ti tratta da giocatore forte. Un allenatore completo. Rientra tra i fuoriclasse. Se fossi un presidente di Serie A sarebbe suo il primo nome in testa".