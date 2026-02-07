Lo sconforto di De Rossi dopo il rigore contro il Genoa: "Non so che sport sto allenando ormai, non sappiamo più niente..."

"Non so che dire. Non sappiamo più cosa è un chiaro errore per suscitare la necessità di richiamare l'arbitro al Var". Daniele De Rossi è una furia. Al termine di Genoa-Napoli , che si è chiusa con il successo degli azzurri grazie ad un calcio di rigore in pieno recupero, il tecnico dei rossoblù non si da pace. "Io, al di la del dispiacere e dell'amarezza, non riesco più a capire nulla. Il calcio che abbiamo giocato noi non esiste più: devo parlare con i miei giocatori e dirgli che devono saltare con le braccia indietro, che devono marcare ad un metro: ormai non so più che sport sto allenando".

De Rossi e il colloquio con un componente dello staff

Il tecnico del Genoa torna sul contatto tra Cornet e Vergara, che ha deciso la sfida: "Ha detto bene un mio collega dello staff: 'Se non ce lo danno a noi protestiamo'. Ed è vero perché il regolamento è distorto e ha cambiato in gioco. Ormai ci attacchaimo a tutto: ad un dito, ad un tocco. Non c'è più l'arbitro internazionale in campo, in grado di capire se sia rigore oppure no". Nessuna protesta con Massa: "L'ho salutato e gli ho fatto l'in bocca al lupo. In campo mi sono arrabbiato con i miei giocatori. Poi, rivedendolo questo rigore, ti fa davvero disamorare".