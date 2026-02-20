De Rossi prima di Genoa-Torino: "Se al 90' stiamo 0-0 non mando il portiere a saltare di testa"

Dopo il pari contro la Cremonese , torna in campo il Genoa che ospita a Marassi il Torino nella gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. La squadra di De Rossi non vince da quasi un mese, due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite, e vuole tornare a farlo nella sfida contro i granata: "Assolutamente è una partita da vincere. È una partita che noi vogliamo vincere . La vittoria è il risultato che noi cerchiamo di raggiungere sempre". In conferenza stampa è tornato a parlare anche sulle ultime uscite: "Ci abbiamo provato in maniera diversa anche nelle ultime partite, soprattutto nell'ultima dove forse l'avremmo meritato. Di certo però se al 90' stiamo 0-0 non mando il portiere a saltare di testa, questo intendo. Anche perché allenatori con più esperienza ci hanno fatto vedere che le partite che non si possono vincere non si devono perdere ". Parlando dello stile di gioco dei rossoblù: "Se non prendi gol hai fatto metà del tuo lavoro. A me piace giocare negli ultimi 30 metri avversari, è lì dove si fanno i gol, è lì dove si possono essere pericolosi ma dipende se sono d'accordo i nostri avversari. Ma una squadra che vuole salvarsi deve sapere giocare anche in blocco basso ".

Le parole di De Rossi

De Rossi comunque non sottovaluta il Torino: "Sarà una gara importante contro una squadra forte che apparterebbe ad una classifica più alta di quella che ha. Il Torino è una squadra che ha avuto difficoltà ma è sempre riuscito a tirarsi fuori da questi momenti con delle prestazioni positive, con delle vittorie. Come col Lecce, o a Roma con la Lazio quando andarono vicino alla vittoria in un momento complicato. È una squadra che potrebbe avere più punti per quello che ha dimostrato, per il valore che ha e me l'aspettavo un po' più in alto in classifica. Di sicuro è una squadra molto temibile per i valori e per il valore dell'allenatore che stimo e che è capace come ha dimostrato per quanto fatto quest'anno. Sarà un avversario tostissimo". Concludendo: "Otoa ha avuto una distorsione in allenamento ieri vedremo come sta domani ma potrebbe essere l'unica assenza. Un turno di riposo? Non c'è riposo, ci riposeremo questa estate".