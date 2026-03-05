Baldanzi salta Genoa-Roma: tutti i dubbi e le certezze di De Rossi contro la sua ex squadra
Il Genoa di De Rossi accoglie la Roma a Marassi. Sfida speciale per l'allenatore dei rossoblù che torna ad affrontare la squadra del suo cuore. Il Genoa arriva alla sfida dopo la sconfitta esterna a San Siro contro l'Inter, con tre punti di vantaggio sulla terzultima in classifica. Da qui alla fine i rossoblù si giocheranno la salvezza e ogni partita sarà cruciale. Nel rush finale si parte dunque con la Roma, ma De Rossi dovrà fare a meno del suo pupillo Baldanzi.
Baldanzi non ci sarà per Genoa-Roma: De Rossi rischia di perdere anche Norton-Cuffy
Era stato proprio DDR a portarlo alla Roma quando era l'allenatore dei giallorossi. A gennaio è riuscito a portarlo anche a Genoa dove nelle prime uscite con i rossoblù ha fatto vedere ottime cose. Il trequartista però non sarà a disposizione di De Rossi per la sfida contro la sua ex squadra. Baldanzi era uscito nella ripresa durante la partita contro l'Inter per un fastidio alla coscia sinistra che si è rivelato essere un risentimento muscolare. Salterà la gara di domenica per poi essere rivalutato la prossima settimana in vista della trasferta di Verona. De Rossi rischia di perde anche Otoa e Norton-Cuffy, il primo per i postumi di una distorsione alla caviglia, il secondo per un risentimento ai flessori della coscia destra subito nel secondo tempo della gara con il Torino.