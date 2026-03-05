Baldanzi salta Genoa-Roma: tutti i dubbi e le certezze di De Rossi contro la sua ex squadra

Baldanzi non ci sarà per Genoa-Roma: De Rossi rischia di perdere anche Norton-Cuffy

Era stato proprio DDR a portarlo alla Roma quando era l'allenatore dei giallorossi. A gennaio è riuscito a portarlo anche a Genoa dove nelle prime uscite con i rossoblù ha fatto vedere ottime cose. Il trequartista però non sarà a disposizione di De Rossi per la sfida contro la sua ex squadra. Baldanzi era uscito nella ripresa durante la partita contro l'Inter per un fastidio alla coscia sinistra che si è rivelato essere un risentimento muscolare. Salterà la gara di domenica per poi essere rivalutato la prossima settimana in vista della trasferta di Verona. De Rossi rischia di perde anche Otoa e Norton-Cuffy, il primo per i postumi di una distorsione alla caviglia, il secondo per un risentimento ai flessori della coscia destra subito nel secondo tempo della gara con il Torino.