venerdì 6 marzo 2026
Vitinha esclusivo:"De Rossi passionale, così al Genoa è cambiato tutto"

L'attaccante portoghese si racconta a due giorni dalla sfida alla Roma: "Domenica avrei chiesto la maglia a Dybala"
Chiara Zucchelli
Vitinha De Rossi Roma
Si presenta puntualissimo. Alle 15 esatte, dopo l'allenamento, Victor Vitinha è a Pegli, ha alle spalle i meravigliosi affreschi della sede del club e sembra un uomo d’altri tempi. Ha quasi 26 anni, è nato in una parte del Portogallo che sa di storia e venti di mare, per quanto l’Atlantico non sia così vicino a quel distretto di Braga dove è cresciuto e dove un monaco guerriero sconfisse i mori di Tarek. Il mare lo ha trovato a Geno

