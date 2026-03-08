La bottiglietta spostata di un millimetro scatena la reazione romana di De Rossi: "Me arriva una disgrazia così" 

Il tardo pomeriggio di Daniele De Rossi non è stato come gli altri. Mai potrà esserlo quando di fronte, da avversario, deve sfidare la "sua" Roma . Il tecnico del Genoa al Ferraris ha dovuto gestire le forti emozioni che solo un match speciale come questo sa trasmettere e un altro aspetto scaramantico che, invece, gli è spuntato un po' a sorpresa. La partita è sullo 0-0 e il cronometro segna il 35'. In campo si gioca a ritmi alti, sul filo dell'equilibrio.

L'ingenua mossa del quarto uomo e la scaramanzia di Daniele

In panchina Daniele freme ma a vigilare su di lui c'è... una bottiglietta di plastica. Sì, proprio una bottiglietta d'acqua che il tecnico del Genoa a ogni partita posiziona proprio all'incrocio delle linee dell'area tecnica. Una scelta scaramantica, ovviamente, interrotta in modo involontario dal quarto uomo Bonacina che, ingenuamente, sposta di qualche millimetro il cimelio così caro a De Rossi.

La replica di De Rossi che fa sorridere la panchina del Genoa

Il gesto non è andato giù all'allenatore che ha avuto una reazione tutta romana: "Ao, non me spostà la bottiglietta sennò me arriva una disgrazia...". Una reazione che ha suscitato l'ilarità dei protagonisti e di tutte le persone in panchina. Una frase che ha rotto per un attimo la tensione estrema del match. Sorrisi per tutti e Daniele che è subito corso a riposizionare la bottiglietta lì dove doveva stare. Se non è scaramanzia questa...