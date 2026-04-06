De Rossi sorpreso dagli applausi dello Stadium: "Sono sincero..."

La Juventus ha sconfitto il Genoa 2-0 all'Allianz Stadium: un successo che permette ai bianconeri di portarsi ad un solo punto di distacco dal Como, che occupa momentaneamente il quarto posto in classifica. I rossoblù restano invece fermi a quota 33 punti, mantenendo comunque sei lunghezze di vantaggio sulla terz'ultima posizione in classifica. Il tecnico dei grifoni Daniele De Rossi , ha analizzato la sfida, evidenziando la reazione della squadra nel secondo tempo, ed apprezzando lo spirito con il quale i suoi giocatori hanno affrontato il match.

De Rossi e gli applausi dello Stadium

Ma a colpire maggiormente il mister rossoblù, è stata l'ovazione che lo Stadium gli ha dedicato. Nonostante i tanti anni passati alla Roma e le numerose sfide che lo hanno visto protagonista sul campo contro i bianconeri, l'ex capitano giallorosso è stato accolto in modo caloroso dal pubblico bianconero. "Non me lo aspettavo", ha detto De Rossi al termine della gara, rispondendo alle domande dei cronisti.