De Rossi sorpreso dagli applausi dello Stadium: "Sono sincero..."
La Juventus ha sconfitto il Genoa 2-0 all'Allianz Stadium: un successo che permette ai bianconeri di portarsi ad un solo punto di distacco dal Como, che occupa momentaneamente il quarto posto in classifica. I rossoblù restano invece fermi a quota 33 punti, mantenendo comunque sei lunghezze di vantaggio sulla terz'ultima posizione in classifica. Il tecnico dei grifoni Daniele De Rossi, ha analizzato la sfida, evidenziando la reazione della squadra nel secondo tempo, ed apprezzando lo spirito con il quale i suoi giocatori hanno affrontato il match.
De Rossi e gli applausi dello Stadium
Ma a colpire maggiormente il mister rossoblù, è stata l'ovazione che lo Stadium gli ha dedicato. Nonostante i tanti anni passati alla Roma e le numerose sfide che lo hanno visto protagonista sul campo contro i bianconeri, l'ex capitano giallorosso è stato accolto in modo caloroso dal pubblico bianconero. "Non me lo aspettavo", ha detto De Rossi al termine della gara, rispondendo alle domande dei cronisti.
De Rossi: "Per 20 anni mi hanno visto così..."
Rispondendo ad una domanda sugli applasi dello stadio, il mister genoano ha detto che "mi hanno fatto piacere anche perché sono stato sempre un loro rivale. La gente ti vede per 20 anni come uno che ti rompe le scatole - ha ribadito l'allenatore del Genoa - con la bava alla bocca, ma quando finisce la carriera finisce l’astio e forse il non essere mai andato oltre il limite con le dichiarazioni fa piacere".
La Juventus ha sconfitto il Genoa 2-0 all'Allianz Stadium: un successo che permette ai bianconeri di portarsi ad un solo punto di distacco dal Como, che occupa momentaneamente il quarto posto in classifica. I rossoblù restano invece fermi a quota 33 punti, mantenendo comunque sei lunghezze di vantaggio sulla terz'ultima posizione in classifica. Il tecnico dei grifoni Daniele De Rossi, ha analizzato la sfida, evidenziando la reazione della squadra nel secondo tempo, ed apprezzando lo spirito con il quale i suoi giocatori hanno affrontato il match.
De Rossi e gli applausi dello Stadium
Ma a colpire maggiormente il mister rossoblù, è stata l'ovazione che lo Stadium gli ha dedicato. Nonostante i tanti anni passati alla Roma e le numerose sfide che lo hanno visto protagonista sul campo contro i bianconeri, l'ex capitano giallorosso è stato accolto in modo caloroso dal pubblico bianconero. "Non me lo aspettavo", ha detto De Rossi al termine della gara, rispondendo alle domande dei cronisti.