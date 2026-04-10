De Rossi: "Baldanzi titolare contro il Sassuolo. Grosso? Ci sentiamo spesso"

Domenica alle 12:30 il Genoa ospita il Sassuolo a Marassi in quella che potrebbe essere una sfida veramente importante, se non decisiva, per il rush finale dei rossoblù. La squadra di De Rossi , a sette giornate dalla fine del campionato, si ritrova a +6 dalla zona retrocessione. Un risultato positivo indirizzerebbe la stagione del Genoa verso la salvezza. De Rossi ha parlato in vista della sfida casalinga: "Può darci tre punti che sarebbero molto importanti, on penso che ci mancheranno tantissimi punti. Però anche dovessimo vincere non saremmo salvi, ci sono 6 partite in ballo e ancora può succedere di tutto", ha affermato in conferenza stampa.

De Rossi si affida a Baldanzi e ricorda il 2006 con Grosso

Per una sfida così importante, Daniele De Rossi vuole affidarsi a un suo pupillo, Tommaso Baldanzi: "Pochi giorni prima della Juve aveva sentito rigidità dove si era fatto male, quindi è stata una scelta nostra quello di non farlo partire dall'inizio. In virtù di quello e del fatto che Messias sta facendo ottime prestazioni. Ma domenica giocherà dall'inizio". Sfida ancora più speciale per De Rossi che ritrova da avversario Fabio Grosso, campione del mondo insieme a lui nel 2006: "Un ricordo che non svanisce. E lui è stato il volto emblematico di quella avventura. Decisivo col rigore ma anche in altre circostanze. Sono legato a lui come persona ed ho una forte stima che penso sia reciproca. Ci sentiamo spesso e credo che stia facendo la carriera che merita".

Le parole di De Rossi

Già la sfida dell'andata contro il Sassuolo fu un crocevia importante per il Genoa che, dopo l'esonero di Vieira, conquistò la prima vittoria stagionale proprio al mapei Stadium: "Possiamo anche vederla come un cerchio che si chiude perché è da lì che ho iniziato a sperare che facesse punti ogni domenica. Parliamo di una squadra con qualità e una società molto organizzata. Penso agli attaccanti ma anche ad elementi come Muharemovic, Thorstvedt o Matic solo per citarne alcuni. Sono una squadra forte e di grande qualità, una delle migliori tra quelle affrontate ultimamente. Dovremo essere bravi a mettere in risalto le loro lacune".