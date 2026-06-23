Genoa, il tribunale dà ragione a Sucu: respinto il ricorso di ACap sull'aumento di capitale

Importante vittoria legale per il Genoa e per il presidente Dan Șucu. Il tribunale di Genova ha infatti respinto il ricorso presentato da ACap contro la delibera di aumento di capitale approvata dall'assemblea del club rossoblù il 14 dicembre 2024, confermando integralmente la legittimità dell'operazione finanziaria. A darne notizia è stato lo stesso Genoa con una nota ufficiale, nella quale sottolinea come il tribunale abbia accolto tutte le argomentazioni sostenute dal club, già ritenute fondate nelle precedenti fasi cautelari. La sentenza, composta da oltre cinquanta pagine, respinge tutte le contestazioni avanzate da ACap, società subentrata nella gestione delle quote riconducibili ai 777 Partners in qualità di creditore.