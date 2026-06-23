Genoa, il tribunale dà ragione a Sucu: respinto il ricorso di ACap sull'aumento di capitale
Importante vittoria legale per il Genoa e per il presidente Dan Șucu. Il tribunale di Genova ha infatti respinto il ricorso presentato da ACap contro la delibera di aumento di capitale approvata dall'assemblea del club rossoblù il 14 dicembre 2024, confermando integralmente la legittimità dell'operazione finanziaria. A darne notizia è stato lo stesso Genoa con una nota ufficiale, nella quale sottolinea come il tribunale abbia accolto tutte le argomentazioni sostenute dal club, già ritenute fondate nelle precedenti fasi cautelari. La sentenza, composta da oltre cinquanta pagine, respinge tutte le contestazioni avanzate da ACap, società subentrata nella gestione delle quote riconducibili ai 777 Partners in qualità di creditore.
La situazione dopo la sentenza
Tra i motivi del ricorso figuravano la presunta mancata partecipazione di ACap all'assemblea, l'illegittimità dell'esclusione del diritto di opzione, presunte irregolarità nella convocazione e un presunto conflitto d'interessi nel voto espresso da 777 Genoa Holdings Srl. Tutte eccezioni che il tribunale ha giudicato infondate, condannando inoltre ACM, proprietaria di ACap, al pagamento delle spese processuali. Resta invece in vigore il sequestro conservativo del 23% delle azioni ancora intestate ad ACap, per un valore di circa 28,1 milioni di euro. Le quote, attualmente affidate alla custodia del dottor Ermanno Martinetto su disposizione del tribunale, erano state sequestrate la scorsa primavera nell'ambito di un procedimento legato a un debito che ACap non avrebbe saldato nei confronti del Genoa. La decisione rappresenta un ulteriore passo verso la stabilità societaria del club ligure sotto la gestione di Dan Șucu.