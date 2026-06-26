Genoa, ufficiale il rinnovo di Messias: tutti i dettagli

Junior Messias e Genoa , avanti insieme. È ufficiale il prolungamento di contratto del fantasista brasiliano fino al 30 giugno 2027 . L'ex Milan resterà alla corte di Daniele De Rossi anche nella prossima stagione sportiva. Per lui, 58 presenze tra campionato e Coppa Italia, arricchite da 6 reti e 2 assist con la maglia del Grifone.

Genoa, ufficiale il rinnovo di Messias fino al 2027

Questa la nota ufficiale del club rossoblù: "Genoa CFC - si legge - comunica di aver esteso l’accordo con Junior Messias con la formalizzazione di un contratto, in parte a quota fissa, in parte con bonus a obiettivi, fino al 30 giugno 2027. L’attaccante nativo di Belo Horizonte, alla quarta stagione nel club più antico in Italia, ha collezionato in rossoblù 58 presenze tra campionato e Coppa Italia, firmando 6 reti e 2 assist".

Messias: "Un privilegio per me indossare la maglia del Genoa"

Lo chief of football del Genoa, Diego Lopez, ha commentato così il rinnovo di Messias: "Junior è un giocatore con una tecnica eccelsa, un beniamino dei genoani e con uno spessore importante per gli equilibri del gruppo. Siamo felici di fare affidamento sulla sua esperienza. È stato spesso decisivo con le sue giocate: da lui ci aspettiamo un grande contributo visto il valore". Messias, a margine della firma, ha poi aggiunto: "Ringrazio la società, tutto lo staff, i compagni e i tifosi per la stima e l’affetto. È un privilegio per me indossare la maglia del Genoa, fare parte di questo gruppo e giocare in uno stadio e per una tifoseria come questa. Non vedo l’ora che inizi la nuova stagione".