Genoa, ufficiale il rinnovo di Messias: tutti i dettagli
Junior Messias e Genoa, avanti insieme. È ufficiale il prolungamento di contratto del fantasista brasiliano fino al 30 giugno 2027. L'ex Milan resterà alla corte di Daniele De Rossi anche nella prossima stagione sportiva. Per lui, 58 presenze tra campionato e Coppa Italia, arricchite da 6 reti e 2 assist con la maglia del Grifone.
Genoa, ufficiale il rinnovo di Messias fino al 2027
Questa la nota ufficiale del club rossoblù: "Genoa CFC - si legge - comunica di aver esteso l’accordo con Junior Messias con la formalizzazione di un contratto, in parte a quota fissa, in parte con bonus a obiettivi, fino al 30 giugno 2027. L’attaccante nativo di Belo Horizonte, alla quarta stagione nel club più antico in Italia, ha collezionato in rossoblù 58 presenze tra campionato e Coppa Italia, firmando 6 reti e 2 assist".
Messias: "Un privilegio per me indossare la maglia del Genoa"
Lo chief of football del Genoa, Diego Lopez, ha commentato così il rinnovo di Messias: "Junior è un giocatore con una tecnica eccelsa, un beniamino dei genoani e con uno spessore importante per gli equilibri del gruppo. Siamo felici di fare affidamento sulla sua esperienza. È stato spesso decisivo con le sue giocate: da lui ci aspettiamo un grande contributo visto il valore". Messias, a margine della firma, ha poi aggiunto: "Ringrazio la società, tutto lo staff, i compagni e i tifosi per la stima e l’affetto. È un privilegio per me indossare la maglia del Genoa, fare parte di questo gruppo e giocare in uno stadio e per una tifoseria come questa. Non vedo l’ora che inizi la nuova stagione".