De Rossi e Sarah Felberbaum, il botta e risposta su Instagram è esilarante: "Quelle belle passeggiate di 20 chilometri…"

ROMA - Riparte una 'doppia' stagione per Daniele De Rossi, patron dell'Ostiamare che da neopromossa giocherà il campionato di Serie C alla 'Stella Polare' e tecnico di un Genoa che si è appena ritrovato in vista della preparazione. E da leader qual è, l'ex capitano della Roma ha caricato sui social il suo gruppo prima del via, scatenando però un esilarante botta e risposta con la moglie Sarah Felberbaum .

Il post social di De Rossi per il raduno del Genoa

"Tornati a casa...Ripartiamo, carichi come sempre verso una nuova avventura, con in testa ancora le immagini e le emozioni dei mesi che abbiamo trascorso insieme - è il messaggio pubblicato via Instagram da De Rossi nel giorno del raduno del Grifone -. 'Solo chi soffre impara ad amare' non è solo un murales, è il nostro stile di vita e noi l'anno scorso abbiamo lottato, abbiamo sofferto ed abbiamo decisamente imparato ad amare ogni sfumatura di questo club e di questa città. Mi sei mancato Genoa".

Il botta e risposta tra il tecnico e la moglie Sarah

Un post emozionante, commentato da tantissimi tifosi e anche da... Sarah Felberbaum: "Non vedo la foto con me amore…. Ci dev’essere un errore!" ha scritto la moglie di De Rossi, che le ha risposto scherzando e ricordando le 'fatiche' dell'ultima vacanza fatta con la famiglia: "Ho fatto un carosello con tutte foto della Svizzera di quelle belle passeggiate di 20 km l’una ma non l’ha caricato…". "Dai Sarah, non essere gelosa" è invece l'invito che le hanno fatto sorridendo i tifosi del Genoa, con i quali l'attrice dovrà 'condividere' il marito per i prossimi mesi.