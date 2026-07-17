⁠Genoa, ufficiale l'arrivo di Traorè: il comunicato e i dettagli

Dopo le voci delle scorse settimane, ora è ufficiale: Hamed Junior Traorè è un nuovo giocatore del Genoa . Rinforzo importante per il reparto offensivo della squadra di Daniele De Rossi . L'ala sinistra è reduce dalla stagione con il Marsiglia, insieme a De Zerbi, per qualche mese. Annata condizionata da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo fino a gennaio, poi tre gol e due assist in 19 partite in tutte le competizioni. Ora il ritorno in Italia, dove lui è cresciuto e ha esordito nel calcio dei grandi con la maglia dell'Empoli. Poi le esperienze in Serie A con il Sassuolo e il Napoli.

Traorè è un nuovo giocatore del Genoa: il comunicato

Questo il comunicato del club sul nuovo arrivo: "Genoa CFC informa di aver definito con Olympique Marsiglia, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del trequartista Hamed Junior Traorè. Nato il 16/02/2000 Hamed ha all’attivo in Serie A 18 gol e 13 assist in 149 presenze, in Ligue1 12 gol e 3 assist in 39 presenze e in Premier League 1 assist in 11 presenze. Due i gol segnati con la Nazionale della Costa d’Avorio in 11 presenze. Traorè ha sottoscritto un contratto pluriennale dopo le visite completate a CDS – La Tua Casa della Salute ed è atteso in serata in Val di Fassa (pre-season:16-26 luglio) dove sosterrà i primi allenamenti in rossoblù".

"Un piacere tornare in Italia, grazie al Genoa per la chance"

Il Chief of Football del Genoa Diego Lopez ha commentato così l'operazione: "Hamed porta qualità, imprevedibilità, fantasia e conoscenza della Serie A. Con lui ampliamo le soluzioni offensive, è un giocatore forte e con una personalità spiccata. Benvenuto a Genova, Hamed!". Poi le prime parole dopo la firma del nuovo giocatore del Genoa Hamed Junior Traorè: "È un piacere tornare in Italia e ringrazio il Genoa per la chance. Spero di meritare la fiducia del mister, dei compagni e di un pubblico come questo".