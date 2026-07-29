Genoa, un ex giocatore nello spogliatoio crea malumori: cosa sta succedendo con De Rossi e i giocatori

Il ritiro del Genoa a Moena si è concluso con un pareggio per 2-2 contro il Vicenza nell'ultimo test e un allarme lanciato da Daniele De Rossi : "Ancora per poco potremo dare la colpa alla condizione fisica - le parole del tecnico rossoblù nel postpartita -. Dobbiamo pensare anche al lavoro, ai risultati, alle prime 10-12 partite di campionato che sono importanti. Non sempre è facile rientrare in corsa se sei ultimo dopo 10 partite, non sempre basta cambiare allenatore . Ma tra me e la società è tutto chiaro: sappiamo cosa dobbiamo fare ". Parole nervose dietro le quali non si nasconde solo la preoccupazione per la programmazione o per il mercato, ma anche un altro tipo di problema .

Razvan Rat agita lo spogliatoio del Genoa: cosa sta succedendo

Ad agitare l'ambiente rossoblù c'è infatti la figura di Razvan Rat, ex calciatore rumeno con un passato al West Ham e al Rayo Vallecano e oggi consigliere di amministrazione del club come uomo di fiducia del presidente Dan Șucu. Per l'imprenditore rumeno Razvan Rat ricopre un doppio ruolo, essendo contemporaneamente anche dirigente per il Rapid Bucares. Alla base dei malumori che stanno vivendo il tecnico e i giocatori del Genoa ci sarebbe la presenza costante del dirigente sul terreno di gioco durante gli allenamenti, con una partecipazione attiva alle sedute. Un'attività sul campo ritenuta poco consona con il ruolo dirigenziale di Razvan Rat, creando dunque dei fastidi all'interno dello spogliatoi e andando a creare una situazione pesante. E potrebbe esserci proprio questo alla base dell'allarme lanciato da De Rossi.