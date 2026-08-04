Dove vedere Bournemouth-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sull'amichevole dei rossoblù: le probabili formazioni di Rose e De Rossi

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Pubblicato il 04.08.2026, 09:02 (Aggiornato il 04.08.2026, 09:31)

BournemouthGenoaAmichevole Bournemouth-Genoa

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Dopo la vittoria sul Leicester (1-0, Colombo al 69'), il Genoa torna in campo in Inghilterra per sfidare il Bournemouth, reduce dalla conquista del sesto posto nell’ultima Premier League e di una storica qualificazione in Europa League. Per i rossoblù sarà l'occasione per mettere alla prova gli interpreti e rodare i meccanismi di gioco a 12 giorni dal debutto stagionale in Coppa Italia, nei trentaduesimi di finale contro la vincente di Ascoli-Potenza, e a 18 da quello in campionato sempre al Ferraris contro il Napoli di Allegri.

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Bournemouth-Genoa, l'orario

L'amichevole tra Bournemouth e Genoa è in programma oggi, martedì 4 agosto, alle 14 (ore italiane) nel centro sportivo del Bournemouth, in Inghilterra dove sta per concludersi la mini tournée del Grifone.

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Dove vedere Bournemouth-Genoa in diretta tv

Bournemouth-Genoa non sarà trasmessa in diretta tv. Non è prevista, infatti, copertura televisiva per il test a porte chiuse tra gli uomini di Rose e quelli di De Rossi.

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Bournemouth-Genoa, dove vederla in streaming

Servizio streaming non disponibile per quello che, a tutti gli effetti, è prima di tutto un allenamento congiunto di lunga durata: Bournemouth e Genoa disputeranno, infatti, quattro tempi da trentaminuti ciascuno per permettere a quasi tutti i propri giocatori di giocare almeno un’ora a testa. Non mancheranno, comunque, gli aggiornamenti e i report del match su CorrieredelloSport.it.

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