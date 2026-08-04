Dove vedere Bournemouth-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la vittoria sul Leicester (1-0, Colombo al 69'), il Genoa torna in campo in Inghilterra per sfidare il Bournemouth, reduce dalla conquista del sesto posto nell’ultima Premier League e di una storica qualificazione in Europa League. Per i rossoblù sarà l'occasione per mettere alla prova gli interpreti e rodare i meccanismi di gioco a 12 giorni dal debutto stagionale in Coppa Italia, nei trentaduesimi di finale contro la vincente di Ascoli-Potenza, e a 18 da quello in campionato sempre al Ferraris contro il Napoli di Allegri.