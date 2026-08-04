Genoa travolto in Inghilterra: l'amichevole finisce 10-1 per il Bournemouth
Trasferta amara per il Genoa, sconfitto con un pesantissimo 10-1 dal Bournemouth nell'amichevole disputata in Inghilterra con l'insolita formula dei quattro tempi da 30 minuti.
Genoa, dieci gol subiti in amichevole contro il Bournemouth
Daniele De Rossi ha sfruttato il test per ruotare l'intera rosa, schierando due formazioni diverse: la prima, composta in gran parte dai titolari, ha tenuto testa agli inglesi per buona parte della sfida, chiudendo i primi 60 minuti sul 4-1. A segno per i rossoblù Ellertsson, autore del momentaneo pareggio dopo il vantaggio iniziale di Scott, prima dell'allungo del Bournemouth con la doppietta di Kluivert, entrambi i gol su rigore, e la rete di Truffert. Nella seconda parte dell'incontro, con tanti giovani in campo, il divario si è ampliato ulteriormente. Gli inglesi hanno trovato altre sei reti, firmate da Scott, Brooks, Jebbison, Unal (doppietta) e Gonzalez, fissando il risultato finale sul 10-1. Un ko pesante per il Grifone, che esce ridimensionato da uno dei test più impegnativi dell'estate e che ora dovrà voltare pagina in vista dell'esordio in Coppa Italia e dell'inizio del campionato.
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