Genoa travolto in Inghilterra: l'amichevole finisce 10-1 per il Bournemouth

Genoa, dieci gol subiti in amichevole contro il Bournemouth

Daniele De Rossi ha sfruttato il test per ruotare l'intera rosa, schierando due formazioni diverse: la prima, composta in gran parte dai titolari, ha tenuto testa agli inglesi per buona parte della sfida, chiudendo i primi 60 minuti sul 4-1. A segno per i rossoblù Ellertsson, autore del momentaneo pareggio dopo il vantaggio iniziale di Scott, prima dell'allungo del Bournemouth con la doppietta di Kluivert, entrambi i gol su rigore, e la rete di Truffert. Nella seconda parte dell'incontro, con tanti giovani in campo, il divario si è ampliato ulteriormente. Gli inglesi hanno trovato altre sei reti, firmate da Scott, Brooks, Jebbison, Unal (doppietta) e Gonzalez, fissando il risultato finale sul 10-1. Un ko pesante per il Grifone, che esce ridimensionato da uno dei test più impegnativi dell'estate e che ora dovrà voltare pagina in vista dell'esordio in Coppa Italia e dell'inizio del campionato.