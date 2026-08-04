Genoa travolto in Inghilterra: l'amichevole finisce 10-1 per il Bournemouth

Il match si è disputato in Inghilterra con l'insolita formula di quattro tempi da trenta minuti

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Pubblicato il 04.08.2026, 18:52

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Trasferta amara per il Genoa, sconfitto con un pesantissimo 10-1 dal Bournemouth nell'amichevole disputata in Inghilterra con l'insolita formula dei quattro tempi da 30 minuti.

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Genoa, dieci gol subiti in amichevole contro il Bournemouth

Daniele De Rossi ha sfruttato il test per ruotare l'intera rosa, schierando due formazioni diverse: la prima, composta in gran parte dai titolari, ha tenuto testa agli inglesi per buona parte della sfida, chiudendo i primi 60 minuti sul 4-1. A segno per i rossoblù Ellertsson, autore del momentaneo pareggio dopo il vantaggio iniziale di Scott, prima dell'allungo del Bournemouth con la doppietta di Kluivert, entrambi i gol su rigore, e la rete di TruffertNella seconda parte dell'incontro, con tanti giovani in campo, il divario si è ampliato ulteriormente. Gli inglesi hanno trovato altre sei reti, firmate da Scott, Brooks, Jebbison, Unal (doppietta) e Gonzalez, fissando il risultato finale sul 10-1. Un ko pesante per il Grifone, che esce ridimensionato da uno dei test più impegnativi dell'estate e che ora dovrà voltare pagina in vista dell'esordio in Coppa Italia e dell'inizio del campionato.

 

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