De Rossi e quella dritta di Nesta avuta da Allegri: che atmosfera alla viglia di Genoa-Napoli

Il Genoa è pronto a cominciare la nuova stagione. A due giorni dall'esordio in campionato contro il Napoli, Daniele De Rossi mostra fiducia nelle condizioni della sua squadra e non sembra preoccupato dalla necessità di affrontare subito una delle big: “Siamo in forma, siamo carichi e molto motivati. Le grandi a volte è meglio incontrarle subito, ma è vero anche che c’è chi pensa che è meglio più avanti. A noi cambia poco, le partite vanno giocate e le affrontiamo con grande entusiasmo", ha spiegato l'allenatore rossoblù in conferenza stampa.

De Rossi: “Allegri è un vincente”

Dall'altra parte ci sarà il Napoli guidato da Massimiliano Allegri, pronto a sua volta all'esordio sulla nuova panchina. De Rossi non ha nascosto la stima nei confronti del collega. "Io ascolto gli allenatori vincenti e le persone intelligenti, Allegri è un vincente e una persona brillante e intelligente. Non sono pienamente d’accordo sul fatto che abbiamo idee diverse. Il Napoli mi sembra che giochi a calcio e provi a fare, azioni e mi sembra sia più aggressivo del Milan di Allegri. Comunque ascolto sempre gli allenatori vincenti e le persone intelligenti, lui è entrambe le cose. A Nesta una volta disse: "il bravo allenatore deve farsi comprare i buoni giocatori" e ha ragione e non è vero che abbiamo idee molto diverse sul calcio, ho visto il Napoli in precampionato, gioca a calcio ed è più aggressivo del suo Milan, visto che ora ha più giocatori di gamba".