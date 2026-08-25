Caos Genoa-Napoli, dirigente squalificato: "Ha impedito all'arbitro di tornare nel proprio spogliatoio"

Il clima in casa Genoa resta decisamente teso dopo il ko contro il Napoli, una pillola mandata giù con fortissimo rammarico, anche da De Rossi. Nel mirino dell'ambiente rossoblù c'è soprattutto la gestione arbitrale di Di Bello: ha fatto discutere la dinamica dell'episodio da cui è scaturita la rete di Kevin De Bruyne, l'episodio chiave che sabato ha spezzato l'equilibrio della sfida. A fine gara è scoppiato il caos. A pagarne le conseguenze è stato il direttore sportivo del Genoa, Diego Lopez, squalificato dal giudice sportivo fino all'8 settembre. Era in campo senza permesso e poi ha "affrontato" il fischietto anche nella zona degli spogliatoi.