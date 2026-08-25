Caos Genoa-Napoli, dirigente squalificato: "Ha impedito all'arbitro di tornare nel proprio spogliatoio"

Il direttore sportivo è stato fermato a seguito delle tensioni scattate a fine gara a Marassi: i dettagli

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Pubblicato il 25.08.2026, 16:38

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Il clima in casa Genoa resta decisamente teso dopo il ko contro il Napoli, una pillola mandata giù con fortissimo rammarico, anche da De Rossi. Nel mirino dell'ambiente rossoblù c'è soprattutto la gestione arbitrale di Di Bello: ha fatto discutere la dinamica dell'episodio da cui è scaturita la rete di Kevin De Bruyne, l'episodio chiave che sabato ha spezzato l'equilibrio della sfida. A fine gara è scoppiato il caos. A pagarne le conseguenze è stato il direttore sportivo del Genoa, Diego Lopez, squalificato dal giudice sportivo fino all'8 settembre. Era in campo senza permesso e poi ha "affrontato" il fischietto anche nella zona degli spogliatoi. 

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Genoa, Lopez fermato dal giudice sportivo 

Lopez è stato fermato "per per avere, al termine della gara, entrando indebitamente sul terreno di giuoco non essendo inserito nella distinta di gara, contestato ripetutamente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento aggressivo, reiterando tali proteste anche negli spogliatoi ed impedendo al Direttore di gara di chiudere la porta del proprio spogliatoio per alcuni momenti".

 

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