Il Genoa risponde a Ryanair su Vasquez-De Bruyne: "Scusate il ritardo, ma siete abituati"
Anche se sono passati giorni dall'episodio De Bruyne-Vasquez in Genoa-Napoli, se ne continua a parlare e fa ancora discutere. Come spesso capita, la spinta di KDB sul difensore rossoblù ha diviso l'opinione pubblica: c'è chi sostiene che l'arbitro Di Bello dovesse sanzionare il fallo e chi invece è stato d'accordo con la decisione di lasciar giocare e assegnare il gol. Rimarrà come classico caso da moviola, intanto però a Genova, sponda Grifone, proseguono i botta e risposta sull'episodio, anche se la squadra di De Rossi è già proiettata alla prossima partita di campionato in casa della Lazio.
Il botta e risposta tra il Genoa e Ryanair
Perfino la compagnia aerea Ryanair si è espressa su quel dubbio contatto di gioco, commentando: "Il fallo è solo nella testa di chi ha perso". Uno sfottò inatteso e poco gradito sia dai tifosi genoani sia dallo stesso club rossoblù, che a distanza di tre giorni ha deciso di commentare a sua volta, lanciando una frecciata alla compagnia: "Il bagaglio è solo nella testa di chi l'ha perso. P.S. scusate il ritardo, ma dovreste esserci abituati". Ovviamente, il siparietto ha generato l'interesse e le reazioni dei tifosi, che sotto al post hanno contribuito ad allargare il dibattito.
Il sostegno dei tifosi del Genoa
Ironia, sfottò reciproci e frecciate, 1-1 e palla al centro, la scenetta social ha divertito i più. Sicuramente, i tifosi del Genoa si sono sentiti "difesi", per questo hanno fatto sentire il loro sostegno al club nei commenti al post. Probabilmente, comunque, l'episodio del Ferraris fornirà un precedente per l'intera stagione. Di Bello lo ha valutato più come un contrasto di gioco, anche se le immagini alimentano qualche dubbio. Infatti, l’intervento non era spalla contro spalla, ma era dietro la schiena di Vazquez, il braccio destro si allargava leggermente. Fra l’altro (a proposito del richiamo alla “proattività” di Orsato ai suoi), se Di Bello avesse fischiato, chi avrebbe detto nulla? Non si tratta di non decidere, ma di decidere bene.
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