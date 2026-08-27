Anche se sono passati giorni dall'episodio De Bruyne-Vasquez in Genoa-Napoli, se ne continua a parlare e fa ancora discutere. Come spesso capita, la spinta di KDB sul difensore rossoblù ha diviso l'opinione pubblica: c'è chi sostiene che l'arbitro Di Bello dovesse sanzionare il fallo e chi invece è stato d'accordo con la decisione di lasciar giocare e assegnare il gol. Rimarrà come classico caso da moviola, intanto però a Genova, sponda Grifone, proseguono i botta e risposta sull'episodio, anche se la squadra di De Rossi è già proiettata alla prossima partita di campionato in casa della Lazio.

Napoli De Bruyne sblocca Genoa-Napoli ma che polemiche per quel contatto con Vasquez Guarda la gallery Il botta e risposta tra il Genoa e Ryanair Perfino la compagnia aerea Ryanair si è espressa su quel dubbio contatto di gioco, commentando: "Il fallo è solo nella testa di chi ha perso". Uno sfottò inatteso e poco gradito sia dai tifosi genoani sia dallo stesso club rossoblù, che a distanza di tre giorni ha deciso di commentare a sua volta, lanciando una frecciata alla compagnia: "Il bagaglio è solo nella testa di chi l'ha perso. P.S. scusate il ritardo, ma dovreste esserci abituati". Ovviamente, il siparietto ha generato l'interesse e le reazioni dei tifosi, che sotto al post hanno contribuito ad allargare il dibattito.