De Rossi avvisa il Genoa: "Tiriamo troppo poco". E su Frattesi: "Ho fatto di tutto per portarlo alla Roma"

Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa di De Rossi , che all'Olimpico viene fermato dalla Lazio. Dopo la buona prova contro il Napoli, terminata però con una sconfitta, i rossoblù fanno un passo indietro e lasciano la Capitale con ancora zero punti in classifica. "Siamo stati in gara, eravamo partiti bene, poi il gol ci ha tolto certezze - la prima analisi di De Rossi -. Tiriamo poco, si potrebbe tirare di più, gli altri ci tirano in porta e noi non tiriamo. Dobbiamo tirare fuori un po' più di spunti. Non torniamo indietro in campo? Mi piace coinvolgere il nostro portiere perché è bravo, ma a volte scendiamo troppo spesso. Non dobbiamo perdere la nostra verticalità, che ci ha fatto bene lo scorso anno. Sennò poi rimaniamo piatti. Ci servirebbero spunti e uno contro uno che non abbiamo molto come caratteristiche".

Poi ancora ai microfoni di Dazn : "Esterni? Scelta che ha pagato negli altri anni, volevamo crossare di più, avevamo pensato di fargli gol così ma poi non sempre ci si riesce. Per crossare devi puntarli e saltarli, creare uno spazio sennò diventa difficile. Morale? Servono i punti, è cristallino. Vogliamo fare punti e ne avremmo meritati a Napoli. Abbiamo incontrato due squadre più forti di noi. La prossima partita, con il mercato silenziato che è un bene, è molto presto e sarà molto difficile. Mercato? Ci siamo salvati con grande anticipo e alla società avevo spiegato quello che mancava secondo me e che manca ancora. Paragonati a queste squadre qui andiamo fuori target, fuori livello, anche se cerchiamo di vincere sempre e ci dà fastidio perdere. Le squadre sotto sono più solide quest'anno. Mercato ancora aperto nelle prime due giornate di campionato? Se non hanno mai cambiato le date del calciomercato, ci deve essere qualcosa che impedisce questa cosa molto logica. Ci arriveremo sicuramente, è lapalissiano che tutti sono infastiditi da questo mercato così".

De Rossi in conferenza stampa: "Se non tiri mai non porti a casa punti"

L'analisi della partita e della squadra prosegue in conferenza stampa: "Secondo me non eravamo partiti malissimo fino al loro gol loro, c'era abbastanza equilibrio. Il sostegno dei tifosi non posso misurarlo io, il fatto è che non arriviamo mai a tirare in porta. Costruiamo anche in maniera più pulita rispetto all'anno scorso, ma non andiamo in verticale e non saltiamo l'uomo. Abbiamo poca gente che salta l'uomo e dovremo pensare a qualcosa di più pratico rispetto a quanto visto nel primo tempo. Nel secondo tempo più cuore e abbiamo messo qualche pallone in area di rigore. Puoi anche arrivare sulla trequarti, ma se non tiri mai non porti a casa punti".

"Meichtry e Messias hanno portato freschezza e inserimenti, si sono presi responsabilità. Meichtry è una risorsa per noi, è un giocatore di gamba. Abbiamo cercato di portare lontano dalla linea difensiva Baldanzi, ma eravamo piatti e anche lui è stato coinvolto da questo torpore, ma anche lui può e deve dare di più per trovare quei guizzi. Abbiamo giocato contro due squadre forti, non competono per il nostro campionato. Situazione preoccupante? Mi preoccupa, ma tutto mi deve preoccupare. L'altra partita era stata molto buona e avremmo meritato punti, sappiamo perché non li abbiamo portati a casa. Devo analizzare perché è successo questo, forse affronteremo una squadra ancora più forte della Lazio che ha messo sotto il Napoli oggi. Noi dobbiamo giocarcela anche con queste squadre forti. Mercato? Mi aspetto un po' quello che mi aspettavo lo scorso anno. Noi a maggio abbiamo usato le partite per conoscerci e capirci, ci sono cose chiare in questa squadra perché mancano spunti e uno contro uno negli ultimi trenta metri. Di questo abbiamo parlato a maggio, questa è una squadra che comunque dovrà trovare una quadra, abbiamo tutte le carte in regola per salvarci anche così".

"Cosa ci manca? Gli uomini oggi in campo sono gli stessi tranne Amorim che hanno giocato con il Napoli e gli stessi dello scorso anno. Tentare di giocare e di essere aggressivi era il piano gara di oggi e della partita contro il Napoli. A me piacerebbe giocare 90 minuti come gli ultimi 20 di oggi e i primi 60 col Napoli, ma ci sono anche gli avversari e la Lazio ha valori superiori ai nostri. Si possono fare 60 minuti bene col Napoli, noi possiamo fare meglio di quanto fatto stasera. C'è tempo per analizzare e dobbiamo capire chi siamo il 2 settembre, capire come vogliamo pressare, difendere e soprattutto fare gol".

De Rossi torna su Frattesi: "Ho fatto di tutto per portarlo a Roma"

Infine torna a parlare di Frattesi: "Lo conosco da quando è bambino, fa piacere vedere che un giocatore di spessore e italiano ha lo spazio che merita. Ho fatto di tutto per portarlo a Roma, mette energia ma è un giocatore diverso rispetto a me e Rino. Crede nelle seconde palle e negli inserimenti, in questo è simile al nostro temperamento. Ho smesso di frequentarlo da parecchio, ma ha a cuore quello che fa ed è quello che chiediamo, si sveglia con l'obiettivo di vincere la prossima partita. Non è giusto parlare oggi di Cancellieri, è un altro giocatore che conosco da ragazzino ma non è un calciatore nostro".