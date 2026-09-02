El Shaarawy torna al Genoa e ritrova anche De Rossi: è ufficiale

L'esterno classe 1992 ha scelto la maglia numero 92

2 min

Pubblicato il 02.09.2026, 18:43

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Stephan El Shaarawy è pronto a cominciare una nuova avventura con il Genoa. L'esterno offensivo italo-egiziano è ufficialmente un nuovo giocatore rossoblù e sta completando le visite mediche prima della firma sul contratto, che avrà durata di un anno con un'opzione per il prolungamento di un'ulteriore stagione.

Genoa, ecco El Shaarawy: ritrova De Rossi 

El Shaarawy, svincolato dopo la conclusione della sua esperienza alla Roma, ha scelto di indossare ancora la maglia numero 92. A Genova ritroverà Daniele De Rossi, con il quale ha condiviso lo spogliatoio in giallorosso e che successivamente ha avuto anche come allenatore.

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Ritorno alle origini per El Shaarawy

Per l'attaccante si tratta inoltre di un ritorno alle origini. Proprio con il Genoa aveva infatti debuttato in Serie A, quando era ancora giovanissimo: il 21 dicembre 2008, a soli 16 anni, Gasperini lo mandò in campo nel finale della sfida contro il Chievo al Bentegodi. Ora, a distanza di quasi 18 anni, El Shaarawy torna lì dove tutto era cominciato.

 

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