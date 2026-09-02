El Shaarawy torna al Genoa e ritrova anche De Rossi: è ufficiale

Stephan El Shaarawy è pronto a cominciare una nuova avventura con il Genoa. L'esterno offensivo italo-egiziano è ufficialmente un nuovo giocatore rossoblù e sta completando le visite mediche prima della firma sul contratto, che avrà durata di un anno con un'opzione per il prolungamento di un'ulteriore stagione.

Genoa, ecco El Shaarawy: ritrova De Rossi El Shaarawy, svincolato dopo la conclusione della sua esperienza alla Roma, ha scelto di indossare ancora la maglia numero 92. A Genova ritroverà Daniele De Rossi, con il quale ha condiviso lo spogliatoio in giallorosso e che successivamente ha avuto anche come allenatore.