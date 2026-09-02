El Shaarawy torna al Genoa e ritrova anche De Rossi: è ufficiale
Stephan El Shaarawy è pronto a cominciare una nuova avventura con il Genoa. L'esterno offensivo italo-egiziano è ufficialmente un nuovo giocatore rossoblù e sta completando le visite mediche prima della firma sul contratto, che avrà durata di un anno con un'opzione per il prolungamento di un'ulteriore stagione.
Genoa, ecco El Shaarawy: ritrova De Rossi
El Shaarawy, svincolato dopo la conclusione della sua esperienza alla Roma, ha scelto di indossare ancora la maglia numero 92. A Genova ritroverà Daniele De Rossi, con il quale ha condiviso lo spogliatoio in giallorosso e che successivamente ha avuto anche come allenatore.
Ritorno alle origini per El Shaarawy
Per l'attaccante si tratta inoltre di un ritorno alle origini. Proprio con il Genoa aveva infatti debuttato in Serie A, quando era ancora giovanissimo: il 21 dicembre 2008, a soli 16 anni, Gasperini lo mandò in campo nel finale della sfida contro il Chievo al Bentegodi. Ora, a distanza di quasi 18 anni, El Shaarawy torna lì dove tutto era cominciato.
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