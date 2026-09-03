De Rossi, la battuta su El Shaarawy prima del Como: "Sta bene ma è stato cinque mesi in viaggio di nozze..."

Stephan El Shaarawy è pronto a ricominciare dal Genoa. Il nuovo arrivo in maglia rossoblù finisce in copertina alla vigilia della sfida contro il Como, con il tecnico Daniele De Rossi che racconta le prime sensazioni dopo il suo arrivo. "L'ho rivisto bene, ci siamo visti ieri sera dopo cena perché lui aveva da fare visite", ha spiegato l'allenatore. Un incontro che ha avuto anche un sapore particolare, nel segno del legame tra il giocatore, la città e la tifoseria. "Ho visto i genitori e il fratello, sono contento che sia qui perché è una storia bella", ha aggiunto De Rossi. Per il tecnico, infatti, il ritorno di El Shaarawy rappresenta qualcosa che va oltre il semplice valore tecnico: "Riporti a casa il figlio di una tifoseria, il figlio di una città, uno che ama questi colori: non è mai una cattiva idea". Sul piano fisico, però, servirà ancora un po' di tempo per ritrovare la condizione migliore. El Shaarawy dovrà recuperare soprattutto il ritmo dopo un lungo periodo lontano dal lavoro quotidiano con una squadra: "Avrà bisogno di rimettersi al 100% perché ha fatto 5 mesi di luna di miele (ride, ndr.)".