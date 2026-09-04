La delusione di De Rossi e i complimenti a Fabregas: "Como la squadra più forte che ho visto da quando sono al Genoa" 

A volte serve semplicemente fare i complimenti all'avversario. De Rossi lo ha fatto e ha analizzato con la solita lucidità la terza sconfitta consecutiva arrivata però contro "la squadra più forte che ho affrontato da quando sono allenatore del Genoa". I complimenti a Fabregas sono doverosi perché al momento il Como sembra di un'altra categoria rispetto a questo Genoa: "Siamo partiti bene ma contro una squadra del genere devi essere perfetto per 90’. Fino al vantaggio ci siamo riusciti, poi quando loro vanno avanti diventano devastanti. A livello individuale e collettivo sono una squadra pazzesca. Oggi potevi riprenderla solo con un episodio che purtroppo non è arrivato".

"Il Como mi ha impressionato" De Rossi riconosce con onestà la superiorità dell'avversario: "È difficile contro il Como perché sono tecnici e loro ti palleggiano e non li prendi mai. Sono tecnici e sono fisici e se non sei perfetto difensivamente prendi gol e ti fanno pagare più di altre squadre. Ci sono delle volte in cui perdi e ti arrabbi con l’arbitro, altre che te la prendi con te stesso e altre che devi ammettere che l’avversario è più forte di te. E intendo che anche Fabregas è stato più bravo di me. In questo momento loro sono ad un altro livello".