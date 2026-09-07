De Rossi e il gesto per il compleanno del Genoa: il discorso da brividi per i tifosi a Boccadasse

Il discorso di De Rossi ai tifosi del Genoa

“Voi siete ciò che resta. So bene che i compleanni vanno oltre la classifica e il momento che stiamo attraversando, ma vedere una manifestazione del genere quando siamo ancora fermi a zero punti in classifica fa un effetto particolare. Ricevere tutto questo affetto deve necessariamente spingerci a dare qualcosa in più”, ha dichiarato De Rossi davanti alla Gradinata Nord. Parole che assumono un peso ancora maggiore considerando il momento attraversato dai rossoblù. E ancora: “Sapete tutti per quale squadra ho sempre tifato fin da ragazzino, ma non vi nascondo che qui c'è qualcosa di diverso rispetto a tanti altri posti. Questa squadra ti entra dentro, e una volta che succede ti rimane dentro”. Una vera e propria dichiarazione d'amore al mondo rossoblù nel giorno del 133° compleanno del club. Con i tifosi, tra cori e bandiere, scatenati e pronti al futuro. Che si chiama Frosinone in casa, match in programma sabato 12 alle 15.