De Rossi e il gesto per il compleanno del Genoa: il discorso da brividi per i tifosi a Boccadasse
Una serata speciale per celebrare i 133 anni del Genoa, ma anche un'occasione per stringersi ancora di più attorno alla squadra in un momento complicato. Come da tradizione, il 7 settembre il popolo rossoblù ha festeggiato l'anniversario della nascita del club. A Boccadasse i gruppi della Gradinata Nord si sono ritrovati insieme a una delegazione della squadra composta da Sommariva, Sabelli, dal capitano Johan Vásquez e dal tecnico Daniele De Rossi.
Il discorso di De Rossi ai tifosi del Genoa
“Voi siete ciò che resta. So bene che i compleanni vanno oltre la classifica e il momento che stiamo attraversando, ma vedere una manifestazione del genere quando siamo ancora fermi a zero punti in classifica fa un effetto particolare. Ricevere tutto questo affetto deve necessariamente spingerci a dare qualcosa in più”, ha dichiarato De Rossi davanti alla Gradinata Nord. Parole che assumono un peso ancora maggiore considerando il momento attraversato dai rossoblù. E ancora: “Sapete tutti per quale squadra ho sempre tifato fin da ragazzino, ma non vi nascondo che qui c'è qualcosa di diverso rispetto a tanti altri posti. Questa squadra ti entra dentro, e una volta che succede ti rimane dentro”. Una vera e propria dichiarazione d'amore al mondo rossoblù nel giorno del 133° compleanno del club. Con i tifosi, tra cori e bandiere, scatenati e pronti al futuro. Che si chiama Frosinone in casa, match in programma sabato 12 alle 15.
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