De Rossi infastidito dal Genoa a zero punti: "Non dobbiamo fare i finti tonti. El Shaarawy sarà..."

"Pressione? Quella giusta. Penso che sia giusto averne un pochino e non fare i finti tonti". Così Daniele De Rossi a due giorni da Genoa-Frosinone , gara valida per la quarta giornata di Serie A . I rossoblù sono reduci da tre sconfitte consecutive, contro Napoli , Lazio e Como . Presentando il match contro l'undici allenato da Alvini in programma sabato 12 settembre, alle 15, al Ferraris, De Rossi ha spiegato: "Siamo a 0 punti, al di là del calendario che abbiamo avuto non è piacevole, non fa bene. Dobbiamo muoverci e muovere la classifica. Un pizzico di pressione serve anche se poi siamo alla quarta di campionato, quindi da lì a tirare somme, tirare una linea per la salvezza finale, ce ne passa. Ma bisogna iniziare a pedalare anche dal punto di vista dei punti in classifica".

De Rossi vuole un pronto riscatto: "Sappiamo di avere una partita difficile perché dire 'da oggi inizia il nostro campionato' è come dire da oggi vinceremo facile. Invece, sappiamo che affronteremo una squadra che sa giocare il calcio che gioca, che si riconosce. Sono tanti mesi che fanno degli ottimi risultati e continuano a farli anche in Serie A. Quindi, massimo rispetto per il Frosinone ".

De Rossi sul mercato del Genoa: "Alla lunga la squadra uscirà fuori"

Il mercato del Genoa: "Dare tre al mercato del Genoa non è onesto intellettualmente. Non penso che questa sia una squadra debole. Penso che alla lunga uscirermo fuori e faremo anche più punti dell'anno scorso. Dobbiamo solo capire che dobbiamo arrivare in area per fare gol e dobbiamo arrivarci nella maniera migliore. Sta a me capire qual è la maniera migliore per mettere i giocatori in condizione di andare al tiro. Se si cercavano giocatori con grande uno contro uno e non ci sono si arriverà in un'altra maniera, perché anche l'altro anno non è che avessimo Robben e Ribery sulle fasce".

De Rossi applaude Alvini: "Ha fatto la gavetta e ha idee"

Parole d'elogio per Alvini: "Il Frosinone è una squadra aggressiva e con un tecnico che ha fatto la gavetta e che ha idee. Grande lui e la squadra".