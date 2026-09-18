Ancora guai per A-Cap, il socio di minoranza del Genoa dopo le sconfitte giudiziarie in Italia "è a rischio tenuta in America"  

A-Cap, azionista di minoranza del Genoa CFC continua a fare parlare di sé negli Stati Uniti. La società che opera nel settore assicurativo e ha rilevato le quote dai 777, è finita nel mirino della giustizia della Carolina del Sud. Come riporta il sito specializzato "Bloomberg" il Dipartimento delle Assicurazioni della Carolina del Sud ha presentato un'istanza per un intervento d'urgenza sull'insolvenza di una delle società del gruppo. Se questa istanza venisse accolta dalla giustizia ordinaria potrebbe ridare fiato al percorso che era stato intrapreso dall' autorità analoga dello Utah innescando un procedimento a catena.

Come scrive Bloomberg la Carolina del Sud sostiene che le istanze di fallimento presentate per 777 rivelino che A-CAP e le sue affiliate siano ancora esposte a quasi 1,3 miliardi di dollari di debiti tossici. Poiché le affiliate Sentinel Security (Utah) e Atlantic Coast Life (Carolina del Sud) condividono portafogli di attività e pool di riassicurazione, un’esposizione sistemica dimostrata in un tribunale della Carolina del Sud altererebbe automaticamente gli indicatori di solidità finanziaria delle entità soggette alla vigilanza dello Utah.