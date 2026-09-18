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La dura verità di De Rossi sui social, la comunicazione e il Genoa a rischio: "Oggi basta che uno si svegli, metta le cuffie, una webcam e..."

Le dichiarazioni dell'allenatore del club rossoblù in vista della partita contro il Parma
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Pubblicato il 18.09.2026, 14:40

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Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa all'antivigilia del match contro il Parma, valido per la quinta giornata di Serie A. L'allenatore del Genoa ha analizzato il particolare momento che sta vivendo, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato: "Il mio lavoro per me è importantissimo, il Genoa per me è importantissimo. Ci tengo a fare bene, a tenermi il Genoa e a restare il più a lungo possibileAdesso viviamo in un’epoca di comunicazione particolare. Voi giornalisti siete le prime vittime di uno che si sveglia, si compra le cuffiette, si compra la webcam e diventa esperto di calcio, usando un vocabolario imbarazzanteVivo con il dispiacere di non aver fatto abbastanza punti, vivo con la responsabilità nei confronti dei tifosi del Genoa che sono meravigliosi con me, dei giocatori e della società che continua a dimostrarmi fiducia tutti i giorni".

Genoa, le parole di De Rossi in vista del Parma

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