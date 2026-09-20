De Rossi non pensa all'esonero: "Giusto che il Genoa rifletti, mi sento deluso, triste e incazzato"

"Vanno fatte due analisi. Il momento è quello che ci dice la classifica, un punto e risultati negativi. Me ne faccio carico, ne sono responsabile. Sulla partita non credo sia stata in maniera sbagliata, non meritavamo di perdere. Se ogni volta non vinci c’è sempre un problema di fondo. Devo risolverlo come allenatore. C’è da migliorare, non basta dire che non meritavamo". L'ha detto Daniele De Rossi, l'allenatore del Genoa , dopo la sconfitta di misura contro il Parma nello scontro diretto per la salvezza . La classifica non è buona: inevitabile con un solo punto raccolto in cinque giornate di campionato.

"Giocare a quattro in difesa è un lavoro, non basta mettere due terzini e due centrali. Non è mai stata un’opzione per questa partita, magari lo sarà in futuro. Involuzione? Non so se c’è stata, la partita peggiore l’abbiamo fatta con la Lazio. Dobbiamo usare il tempo per migliorare. Non credo che oggi non meritassimo di farne. La sosta dobbiamo far sì che serva. Non so quanto sia utile fermarsi quando le cose vanno male. Se penso alla nostra rosa, ci sono giocatori che hanno bisogno di fare un lavoro da pre-campionato. Serve per trovare condizione e per unirci, anche se qualcuno non ci sarà per le nazionali".

Delusione per il Genoa

"Mi sento un uomo triste, deluso e dispiaciuto, anche un po’ incazzato. Sento fiducia e vicinanza umana. Questo è il nostro lavoro e sappiamo come funziona, i risultati sono facili da leggere. La società farà le sue riflessioni, ed è giusto. Lo spogliatoio? La sensazione è che non ho perso un centimetro del gruppo, dobbiamo unirci meglio con i nuovi. Se fanno cose fatte male evidentemente è perché gli chiedo cose sbagliate. La piazza di Genova è affettuosa ma anche tosta, com’è giusto che sia: dispiace dare delle amarezze calcistiche ai nostri tifosi. Cerchiamo di abbassare il livello di tensione. Preferisco uno che gioca male piuttosto uno che si nasconde. Questa è una squadra che deve avere più di un punto e per quanto si è visto se lo meritava".