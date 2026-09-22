Perché il Genoa ha confermato De Rossi: ora l’allenatore ha le idee chiare

Ne ha viste troppe nel calcio Daniele De Rossi per non sapere come vanno le cose. La società gli conferma la fiducia, lui sa perfettamente che con la sosta del campionato, per di più così lunga, nessuno si stupirebbe, tantomeno lui, se tutto cambiasse all’improvviso. Da parte sua, però, c’è la convinzione di riuscire a far risalire il Genoa. Proprio perché ne ha viste tante, avendo passato in uno spogliatoio gli ultimi 25 anni, sa che c’è solo una cosa che, davvero, non è ricucibile: se si logora il rapporto tra allenatori e giocatori non c’è niente da fare. Disse anni fa, quando andò via Ranieri e arrivò Montella: «Più facile cambiarne uno che venticinque». Ecco, quando dopo il ko di Parma ha detto di avere la sensazione che il gruppo fosse ancora dalla sua parte De Rossi non mentiva. Se tutto il resto scricchiola, con i calciatori il legame è saldo. Ma, allora, cosa è successo? Come mai il Genoa ha appena un punto classifica e si è reso protagonista di un avvio di campionato storico, ma in senso negativo?

De Rossi, tutto comincia cinque mesi fa Bisogna tornare ad aprile. È il 19 quando, col successo contro il Pisa, Daniele e il Genoa si salvano. L’aritmetica certezza non c’è, ma di fatto la permanenza in Serie A è sicura. De Rossi va in società e si inizia a programmare la stagione. Mercato, ritiro, amichevoli, i campi da rifare a Pegli. L’idea è quella di vendere un giocatore importante mantenendo l’ossatura della squadra per continuare a investire. Si parla addirittura di provare ad andare in Conference. De Rossi è carico, dice no a tutte le proposte che gli arrivano dall’Italia e dall’estero, fa sapere che solo per “la” chiamata (cioè la Nazionale) lascerebbe un gruppo e una città che gli sono entrati dentro. Col passare delle settimane le cose cambiano: vanno via giocatori, ne arrivano - a fatica - altri e non tutti pronti subito, gli investimenti promessi non ci sono, l’attenzione ai conti diventa maniacale. De Rossi capisce subito, fin dal ritiro di Moena, l’aria che tira e infatti abbassa l’asticella. Basta parlare di Europa, l’obiettivo è la salvezza.