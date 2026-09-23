Ostigard e l'inizio da incubo del Genoa di De Rossi: "Non potevamo fare peggio ma..."

OSLO (NORVEGIA) - Dopo l'avventura ai Mondiali statunitensi di questa estate, ad attendere Leo Ostigard c'era una vita quotidiana completamente rivoluzionata . Niente più partite, camere d'albergo o lunghe giornate con la nazionale. A casa lo aspettava la sua compagna Aurora Eidmann e il figlio che aveva appena avuto modo di conoscere. "È stato molto difficile. E più il tempo passava, più diventava difficile, perché la sua mancanza si faceva sentire", ha sottolineato il difensore del Genoa ai microfoni dell'emittente televisiva norvegese TV2. Il 26enne difensore ha seguito il parto di Aurora tramite l' app FaceTime mentre la nazionale norvegese si trovava negli Stati Uniti: "Dovevo videochiamarlo e vederlo il più spesso possibile. E sapevo che si stava divertendo molto a casa con Aurora e la sua famiglia", sottolinea Ostigard che, una volta terminata la Coppa del Mondo , è passato dalla vita frenetica in America alla quotidianità da padre in Italia .

Ostigard e il momento del Genoa

Il 26enne difensore nativo di Andalsnes ha poi raccontato il rientro in Italia e in che modo ha affrontato la nuova routine: "È fantastico tornare a casa e trovare un bambino ad aspettarti - ha ammesso -. Ora va sempre meglio e mi sembra del tutto normale avere un figlio. È una sensazione davvero strana". Dai nuovi equilibri nella vita privata alle difficoltà riscontrate sul rettangolo verde. E' stato infatti un inizio di stagione complicatissimo per il 'suo' Genoa che ha conquistato un solo punto nelle prime cinque giornate di campionato. Il 'Grifone' è infatti reduce dal pesante ko del 'Tardini' contro il Parma (2-1). Prima di questa sconfitta, Ostigard e compagni avevano perso contro Napoli (0-2), Lazio (0-1) e Como (1-4), prima di conquistare il primo punto della stagione in casa, a 'Marassi', contro il Frosinone (1-1). Un inizio shock, con mister Daniele De Rossi a rischio esonero e successivamente confermato sulla panchina genoana dai vertici del club rossoblù. "Non si poteva iniziare peggio di così", sottolinea ancora Ostigard ai microfoni di TV2. "Sono dell'idea che non dobbiamo disperarci, almeno per ora". Alla ripresa del campionato il Genoa sfiderà la Fiorentina di Vanoli tra le mura amiche del 'Ferraris' (sabato 10 ottobre, ore 15) per invertire la rotta e ripartire.