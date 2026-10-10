La famiglia dello sciatore Matteo Franzoso esaudisce il suo sogno: va in campo a Marassi e commuove tutto il Genoa

Matteo Franzoso aveva 26 anni quando, il 15 settembre del 2025, è morto in Cile. Non c'è stato niente da fare per lui, dopo alcuni giorni di straziante agonia in seguito a una caduta durante una sessione di allenamento della Nazionale italiana sulle piste di La Parva. Franzoso, dopo alcuni giorni di coma, è morto in una clinica della capitale Santiago . Oggi i genitori e il fratello sono stati ospiti del Genoa nel prepartita della partita contro la Fiorentina . E quando la mamma, emozionata, ha letto un messaggio è stato impossibile non commuoversi.

"Essere qui allo stadio con la maglia del suo Genoa era il suo sogno - ha detto. Per noi è un immenso onore perché Matteo da piccolo praticava diversi sport. Seguiva il Genoa, la prima volta allo stadio aveva un anno e da lì è cresciuta la sua passione. Guardava le partite ogni volta che poteva e lo vogliamo immaginare così, a tifare per questi meravigliosi colori". Qualche giorno fa era stato il fratello Michele a ricordarlo in tv, a Telenord, ringraziando il Genoa per l'invito.

Le indagini sulla morte di Matteo Franzoso

"L'archiviazione sul caso di Matteo Franzoso è stata disposta dalla Procura federale e ha ricevuto il parere favorevole della Procura Generale del Coni il 5 febbraio 2026: nonostante ciò, la Federazione ha comunque invitato la Procura federale a svolgere un supplemento di indagini, al fine di tentare di addivenire all'accertamento di ogni e qualsiasi responsabilità ravvisabile in relazione ai fatti occorsi. Ogni diversa lettura è capziosa e in questa fase della vita federale non può che essere ritenuta manifestamente strumentale". Lo ha scritto la federazione italiana sci (Fisi) in una nota in merito a quella che viene definita "indelicata, datata e irrispettosa pubblicazione su carta stampata di asserite notizie, che pongono in correlazione la dolorosa vicenda di Franzoso con le prossime elezioni degli organi centrali". La Fisi, nella nota di due giorni fa, ha sottolineato che tutte le donne e gli uomini della Federazione sono profondamente provati dalle tragiche perdite di Matteo Franzoso e di Matilde Lorenzi. "Le famiglie di Matilde e di Matteo hanno legittimamente sollecitato l'intervento della Procura della Repubblica, i cui accertamenti sui tragici sinistri sono a tutt'oggi in corso. È auspicio della Federazione - conclude la nota - che in tale sede vengano svolte le necessarie indagini per appurare la verità dei fatti, per rispetto nei confronti dei ragazzi scomparsi, delle loro famiglie e dell'intero movimento degli sport invernali. In tal senso, la Federazione ha sempre garantito la piena disponibilità a prestare ogni collaborazione all'autorità giudiziaria".