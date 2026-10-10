De Rossi emozionato: "Dopo Parma ero uno straccio, esonerato per tutti". Poi una battuta sulla Roma

L'orgoglio del bellissimo primo tempo del Genoa. Ma, forse, pure l'orgoglio per un gruppo che è stato capace di resistere quando, nei minuti finali, stavano tornando spettri e incubi. E, invece, il Genoa porta a casa la prima, sospirata, vittoria della stagione. Con tanto di risposta semplice e concisa al profilo social di Ryanair che, qualche giorno fa, aveva scritto: "Brutte notizie per i tifosi del Genoa: questo week end torna la Serie A". La replica del profilo rossoblù: " Brutte notizie per il social media manager di Ryanair ". Al netto delle schermaglie social, il sorriso finalmente sereno di De Rossi è, per il Genoa, la notizia migliore: "Da oggi parte il nostro campionato. Dobbiamo essere molto più solidi e, nel lungo periodo, se saremo capaci di crescere raccoglieremo i risultati. Apprezzo la disponibilità dei ragazzi soprattutto di quelli che arrivano da posti in cui il fuso orario è totalmente diverso dal nostro. Noi lavoriamo sempre nella stessa maniera, poi le cose girano. Non è che la Fiorentina non meritasse di pareggiare. Ma io ringrazio la società per la pazienza, la fiducia e il tatto. Dopo il Parma tutti pensavano che fossi esonerato e invece... la società c'è sempre stata e io la ringrazio".

De Rossi: "Dopo Parma ero uno straccio zuppo"

Sui singoli spende parole belle per tutti, De Rossi, in particolare però per El Shaarawy e Traorè: "Noi vediamo i dati, le amichevoli ecc... Ma la verità è che sono giocatori da domenica, vanno presi e messi in campo. Abbiamo giocatori importanti su cui contare, glielo dico sempre. Osmajic non era il primo della lista e a questo punto sono contento che non siano arrivati gli altri. Un direttore mi diceva: "Non servono giocatori forti ma giusti". Ecco, lui è giustissimo". Si emoziona, De Rossi, che infatti ammette: "Le emozioni sono state tante, dopo Parma ero uno straccio zuppo, ho ricevuto tanti messaggi e tante dimostrazioni di affetto. Poi non è che è successo niente, abbiamo sempre quattro punti in sei partite. Speravo nel terzo gol perché temevo che loro potessero rientrare visto che la Fiorentina ha giocatori incredibili. Ma, ripeto, è stato tutto bello oggi ma anche a Pegli in queste settimane, le persone che lavorano lì e ti fanno capire che hanno voglia di lavorare con te anche se tutti ti hanno esonerato".