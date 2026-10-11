Il Genoa cambia tutto: via Diego Lopez, arriva la coppia Modesto - Melissano 

Aria di cambiamenti in casa Genoa. Il club rossoblù ha annunciato l'addio a Diego Lopez. Il direttore sportivo spagnolo lascerà i liguri dopo meno di un anno dal suo insediamento in società. Il club ha comunicato la scelta attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale della società.

Genoa, addio a Modesto: il comunicato Il Genoa CFC - si legge nel comunicato - comunica la conclusione del rapporto professionale con Diego López, che lascia il ruolo di Chief of Football del Club. La Società desidera esprimergli il più sentito ringraziamento per l’impegno, lo sviluppo delle diverse aree della struttura sportiva, la dedizione e la grande professionalità dimostrate nel corso del suo mandato alla guida dell’area tecnica rossoblù. Il Genoa CFC rivolge a Diego López i migliori e più sinceri auguri per il prosieguo della sua carriera professionale". Modesto e Melissano al Genoa Al suo posto, il Genoa ha scelto François Modesto, ex direttore tecnico di Monza e Juventus. Al sio fianco ci sarà Stefano Melissano, che ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo dello Spezia dal 2022 al 2026 (e che ha risolto recentemente il suo contratto con i liguri).