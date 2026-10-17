De Rossi ed El Shaarawy ritrovano la Roma: una gara che non sarà mai come le altre

ROMA - Uno a Roma ci è nato e cresciuto. L’altro, invece, l’ha scelta come casa. E ci tornerà a vivere quando smetterà di giocare. Per Daniele De Rossi e Stephan El Shaarawy la partita di questa sera all’Olimpico non sarà mai come le altre. Non lo è stata fin dalla vigilia, fin da quando sono atterrati a Fiumicino e poi, invece che andare nelle rispettive abitazioni, in centro e a Casal Palocco, hanno raggiunto l’hotel dei Parioli che il Genoa ha scelto come sede del ritiro. La loro storia, da dieci anni, viaggia in parallelo: amici, compagni, poi allenatore e giocatore. Prima a Trigoria e adesso a Pegli. L’uno spalla dell’altro, un rapporto che va al di là di quello tra tecnico e calciatore. A El Shaarawy, d’altronde, i romanisti devono un grande regalo. La Champions con il gol a Verona? Pure. Ma prima c’era stato un video, custodito gelosamente nel telefono di Stephan, che aveva fatto il giro del mondo. C’era De Rossi nello spogliatoio dell’Olimpico, tutta la squadra in cerchio, pochi istanti prima dell’ultima partita da giocatore della Roma. ElSha lo ha pubblicato quando Daniele ha smesso. Un piccolo, gigantesco regalo, per cui ogni romanista gli è grato.