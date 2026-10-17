De Rossi ed El Shaarawy ritrovano la Roma: una gara che non sarà mai come le altre
ROMA - Uno a Roma ci è nato e cresciuto. L’altro, invece, l’ha scelta come casa. E ci tornerà a vivere quando smetterà di giocare. Per Daniele De Rossi e Stephan El Shaarawy la partita di questa sera all’Olimpico non sarà mai come le altre. Non lo è stata fin dalla vigilia, fin da quando sono atterrati a Fiumicino e poi, invece che andare nelle rispettive abitazioni, in centro e a Casal Palocco, hanno raggiunto l’hotel dei Parioli che il Genoa ha scelto come sede del ritiro. La loro storia, da dieci anni, viaggia in parallelo: amici, compagni, poi allenatore e giocatore. Prima a Trigoria e adesso a Pegli. L’uno spalla dell’altro, un rapporto che va al di là di quello tra tecnico e calciatore. A El Shaarawy, d’altronde, i romanisti devono un grande regalo. La Champions con il gol a Verona? Pure. Ma prima c’era stato un video, custodito gelosamente nel telefono di Stephan, che aveva fatto il giro del mondo. C’era De Rossi nello spogliatoio dell’Olimpico, tutta la squadra in cerchio, pochi istanti prima dell’ultima partita da giocatore della Roma. ElSha lo ha pubblicato quando Daniele ha smesso. Un piccolo, gigantesco regalo, per cui ogni romanista gli è grato.
Chi erano De Rossi e El Shaarawy
L’allenatore del Genoa è nato nel 1983, nove anni dopo El Shaarawy. Si incrociano sui campi, diventano compagni a gennaio del 2016. El Shaarawy ha poco più di 23 anni, viene dall’esperienza poco felice al Monaco: è giovanissimo ma sembra già, per alcuni, sul viale del tramonto. De Rossi lo prende sotto la sua ala, si sviluppa un rapporto fortissimo, fraterno. Spalla a spalla, in campo e fuori. Le famiglie si conoscono, si stimano. Quando Daniele lascia la Roma Stephan accusa il colpo. Va in Cina, De Rossi in Argentina. Continuano a sentirsi, si promettono di ritrovarsi, prima o poi. Il Covid cambia tutto, entrambi tornano in Italia. Daniele inizia il percorso da allenatore, El Shaarawy torna alla Roma dove sogna di chiudere la carriera. Non ci riesce, a giugno saluta tutti, passa un’estate di riposo e pensieri. Dice no all’Arabia e agli States, vuole solo il Genoa. Anche a costo di lasciare sul piatto soldi e opportunità. A fine estate l’accordo arriva. Torna in Liguria e ritrova De Rossi che, due anni fa, lo aveva anche allenato a Roma.
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