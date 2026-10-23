De Rossi prima del Venezia: “Non sono un animatore o un baby sitter, se devo dire qualcosa lo dico. Ma questi giocatori mi danno tutto”

Due partite al Ferraris nel giro di quattro giorni: domenica arriva il Venezia, mercoledì invece si presenterà la Juventus. Il Genoa cerca continuità e Daniele De Rossi non nasconde l’importanza della sfida più vicina: "E' una sfida importante sì, come lo saranno sempre più quelle che verranno. Il Venezia ha grandi individualità. Per fare bene bisognerà giocare una partita di spessore soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva”. Non mancano dei problemi: un virus intestinale circola nello spogliatoito. “Un virus ha colpito diversi giocatori e anche qualcuno dello staff. Questo è un giorno importante per fare il punto e capire le condizioni di ciascuno". Poi spazio ai singoli: "Ostigard sta bene, sta prendendo le vitamine. Meichtry al momento è quello più vicino alla convocazione per domenica. Per il resto, naturale che una situazione chiara l’avremo soltanto in prossimità del match. Traorè? Domenica col Venezia sarà titolare. Sta bene, stava bene anche la settimana scorsa, anche se sentiva qualche piccolo fastidio. E abbiamo deciso per la prudenza”.

Roma Pagelle Roma-Genoa: N'Dicka rettore, Soulé illumina. Tutti i voti dei giallorossi Guarda la gallery L'effetto Ferraris per il Genoa De Rossi punta sull'effetto Ferraris: “Certamente il nostro stadio ti dà una spinta in più, sia per la sua struttura, sia per chi lo popola e lo anima. Ma non bisogna dare troppe responsabilità ai tifosi. Sono convinto che la nostra fortuna ce la costruiamo allenamento dopo allenamento durante la settimana. Ecco, la passione che vediamo sempre sugli spalti rappresenta per noi uno stimolo in più per far felice la gente”.