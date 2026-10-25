De Rossi si infuria e discute con un tifoso del Genoa: “Parlava sempre e mi trattava da scemo. Ma ho sbagliato, non devo reagire”

Daniele De Rossi al fischio finale si gira e dice qualche parola (eufemismo) verso la tribuna. Le telecamere lo inquadrano, inevitabile che gli venga chiesto conto. Il tecnico del Genoa, con la solita schiettezza, risponde senza problemi: “Ho sbagliato io. C'era una persona sola che per novanta minuti parlava sempre. A me chi tratta da scemo va bene, ma sosteniamoli questi ragazzi. Ho sbagliato io… non devo reagire e chiedo scusa. Poi c'erano altri 30mila che hanno fatto un capolavoro di amore". Già perché il Genoa, soprattutto nel secondo tempo, ha sofferto. Ma la vittoria in uno scontro diretto così pesante può cambiare tutto: “Per bisogna giocare così. anche se avrebbe fatto male subire gol con un colpo di testa di un giocatore solo in area. Non siamo più riusciti a spingerli via. Nei primi dieci minuti del secondo tempo abbiamo perso palle semplici, loro pressavano bene, dovevamo giocargli sopra e abbiamo messo due attaccanti in campo. Colombo ha dimostrato cuore e spirito di sacrificio, lo staff medico ha fatto un grande lavoro, e lui ha fatto tutto per esserci, merita sempre applausi e merita che lo sottolinei”.