De Rossi si infuria e discute con un tifoso del Genoa: “Parlava sempre e mi trattava da scemo. Ma ho sbagliato, non devo reagire”
Daniele De Rossi al fischio finale si gira e dice qualche parola (eufemismo) verso la tribuna. Le telecamere lo inquadrano, inevitabile che gli venga chiesto conto. Il tecnico del Genoa, con la solita schiettezza, risponde senza problemi: “Ho sbagliato io. C'era una persona sola che per novanta minuti parlava sempre. A me chi tratta da scemo va bene, ma sosteniamoli questi ragazzi. Ho sbagliato io… non devo reagire e chiedo scusa. Poi c'erano altri 30mila che hanno fatto un capolavoro di amore". Già perché il Genoa, soprattutto nel secondo tempo, ha sofferto. Ma la vittoria in uno scontro diretto così pesante può cambiare tutto: “Per bisogna giocare così. anche se avrebbe fatto male subire gol con un colpo di testa di un giocatore solo in area. Non siamo più riusciti a spingerli via. Nei primi dieci minuti del secondo tempo abbiamo perso palle semplici, loro pressavano bene, dovevamo giocargli sopra e abbiamo messo due attaccanti in campo. Colombo ha dimostrato cuore e spirito di sacrificio, lo staff medico ha fatto un grande lavoro, e lui ha fatto tutto per esserci, merita sempre applausi e merita che lo sottolinei”.
De Rossi dopo Genoa-Venezia: le sue dichiarazioni
De Rossi ha poi aggiunto: “Addormentare la partita non è un modo intelligente per gestirla. Il secondo tempo, invece, si deve fare meglio. Abbiamo iniziato a recuperare qualche giocatore. un clean sheet ci fa tanto bene. Ai ragazzi dirò bravi, dovremo essere tutti contenti". Il tecnico del Genoa torna poi sul fattore ambientale: “La squadra ha dato tutto, io devo farli giocare un po' meglio, se non riparti mai diventa difficile. Adesso dobbiamo provare a portare via punti anche contro la Juventus. Quella contro il Venezia è stata una delle partite più importanti da allenatore del Genoa, sapevo che ci avrebbe dato punti. Dico a tutti di sostenere questi ragazzi, anche se mi riferisco a una persona sola in tribuna, gli altri trentamila hanno urlato, anche se non credo che fossero contenti del gioco espresso. Io però non devo reagire, devo stare calmo, anche se mi da fastidio quando mi trattano da scemo. E mi dispiace per Colombo, non era al top e se viene beccato dal pubblico mi dispiace".
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