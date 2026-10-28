De Rossi esalta il Genoa: "Giocatori meravigliosi. Per me vuol dire tanto aver vinto contro Spalletti e Gasp"

Daniele De Rossi vince contro Luciano Spalletti. Il Genoa supera la Juve 2-0 e l'allievo batte il maestro. L'ex Roma si è detto soddisfatto della gara dei suoi: "Partita completa perché abbiamo tenuto botta meglio rispetto alle ultime, il coefficiente di difficoltà era abbastanza alto però è stata una prestazione di cuore e spirito, anche con qualche bella giocata perciò siamo davvero contenti".

De Rossi dopo Genoa-Juve: "I giocatori sono stati meravigliosi" Andando più sulla parte tattica invece: "Abbiamo valutato le caratteristiche, Baldanzi ultimamente aveva trovato meno spazio e lo volevo far giocare a tutti i costi perché stava bene: l'abbiamo portato dalla parte opposta da dove gioca spesso, per isolare Lucumi. Adesso con questa soglia più alta del fischio dell'arbitro, giocare palla addosso diventa controproducente e bisogna farlo di più negli spazi. Tutti i giocatori sono stati meravigliosi, ci sono stati 5-6 cambi, ne faremo altri per Lecce. Vitinha non ha mai saltato un allenamento, i ragazzi sono sempre stati vicini anche nei momenti difficili ma ora bisogna tenere alta l'attenzione".