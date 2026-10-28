De Rossi esalta il Genoa: "Giocatori meravigliosi. Per me vuol dire tanto aver vinto contro Spalletti e Gasp"
Daniele De Rossi vince contro Luciano Spalletti. Il Genoa supera la Juve 2-0 e l'allievo batte il maestro. L'ex Roma si è detto soddisfatto della gara dei suoi: "Partita completa perché abbiamo tenuto botta meglio rispetto alle ultime, il coefficiente di difficoltà era abbastanza alto però è stata una prestazione di cuore e spirito, anche con qualche bella giocata perciò siamo davvero contenti".
De Rossi dopo Genoa-Juve: "I giocatori sono stati meravigliosi"
Andando più sulla parte tattica invece: "Abbiamo valutato le caratteristiche, Baldanzi ultimamente aveva trovato meno spazio e lo volevo far giocare a tutti i costi perché stava bene: l'abbiamo portato dalla parte opposta da dove gioca spesso, per isolare Lucumi. Adesso con questa soglia più alta del fischio dell'arbitro, giocare palla addosso diventa controproducente e bisogna farlo di più negli spazi. Tutti i giocatori sono stati meravigliosi, ci sono stati 5-6 cambi, ne faremo altri per Lecce. Vitinha non ha mai saltato un allenamento, i ragazzi sono sempre stati vicini anche nei momenti difficili ma ora bisogna tenere alta l'attenzione".
De Rossi: "Per me vuol dire tanto aver vinto contro Spalletti e Gasperini"
Infine, sulla vittoria contro il suo ex allenatore: "Ho pensato di fare questo lavoro molto presto, già dai 25-26 anni. Più invecchiavo e più pensavo alla ma seconda carriera. Ora sfido questi mostri sacri e per me vuol dire tanto aver vinto contro allenatori come Spalletti e Gasperini. Però la differenza, soprattutto stasera, l'hanno fatta i giocatori"
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS