De Rossi e i soliti tifosi dietro la panchina, Daniele scherza: "Anche stavolta mi hanno detto qualcosa ma non reagisco..."
Dopo Genoa - Venezia le telecamere lo avevano pizzicato mentre rispondeva (male) a un tifoso, a fine partita, che aveva borbottato tutto il tempo. Daniele De Rossi, giustamente orgoglioso e soddisfatto dopo aver battuto il maestro Spalletti, torna su quell'episodio ma col sorriso: "Anche stavolta dicevano qualcosa, nel secondo tempo. "De Rossi siamo bassi, siamo bassi", ma io lo sapevo. C'era la Juve di fronte, ci stava. Ma ormai ho imparato e non reagisco più". De Rossi a Sky lo racconta con la serenità di chi, con tre vittorie nelle ultime quattro, sa che la strada è quella giusta. Facile? No. Ma gli spettri di inizio stagione sembrano ormai alle spalle.
De Rossi dopo Genoa - Juve, cosa ha detto su Spalletti
E chissà se stanotte, tornando a casa dopo aver battuto quello che per lui è e sarà sempre più di un allenatore, soprattutto per come gli è stato accanto in momenti davvero duri della sua vita, avrà pensato anche al momento che sta vivendo proprio Spalletti con la Juve: "Ero concentrato sulla mia squadra. Loro avevano giocato tanto, sapevamo che potessero essere un po' stanchi. E poi avevano tanti assenti. È un attimo che ti trovi energie in meno e ne abbiamo approfittato. Quando gli allenatori perdono è un momento difficile soprattutto in club come la Juventus che lotta per vincere. Lui si tirerà fuori, ha una squadra forte con molte assenze. Spalletti è uno dei più grandi mister nel nostro panorama".
De Rossi: "Era facile cacciarmi dopo Parma"
Anche lui si è tirato fuori da una situazione complicata e lo ha fatto perché il club gli ha sempre dato fiducia. De Rossi lo riconosce apertamente: "Queste vittorie arrivano da lontano. Ci siamo trovati con un punto dopo cinque gare, si pensava ad un mister scarso. Ma il gruppo ha lavorato,quando un gruppo si unisce il merito è dei giocatori. I mister hanno bisogno di tempo e pazienza. La cosa più facile era cacciarmi dopo Parma, ma ora siamo qui senza mollare niente perché basta poco anche per tornare in mezzo al fango".
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