De Rossi: "Il Genoa ora è tanta roba, ma non dobbiamo grattarci la pancia"

Terza vittoria di fila (non capitava da quasi sei anni), la quarta nelle ultime cinque: il Genoa di De Rossi è tornato a vincere in trasferta. Soprattutto, si è ripreso ed è uscito dal momento buio. Il successo in casa del Lecce sigilla la rinascita della squadra rossoblù, più sicura e concreta in campo rispetto alle uscite di inizio stagione. Grande merito è del tecnico ex Roma, che nel postpartita ha analizzato ai microfoni di Dazn la gara: "Nove punti in una settimana sono tantissima roba, ci speravo ma temevo l’approccio. Non dovevo temerlo in realtà però perché ho un gruppo sano che ha messo intensità nei duelli. Sono contento, qualcuno aveva storto la bocca per il nostro secondo tempo con il Venezia, poi vedi l’Inter che ci fatica, il nostro campionato è difficile".

De Rossi: "Non grattiamoci la pancia" De Rossi ha spiegato su cosa ha spinto per far rinascere il Genoa: "Ho cercato di lavorare su tutto. La sosta lunga di quest’anno non mi piaceva ma forse ci è servita per lavorare su alcuni giocatori e su aspetti tattici. Ora non guardiamo più indietro, guardiamo i dati di oggi e i numeri non mentono. Non vogliamo grattarci la pancia felici, ma continuiamo a guardare gli stessi dati per migliorare le cose che non stanno funzionando".