Così De Rossi si è preso il Genoa: un anno da allenatore, l'amore di Marassi e una media punti da podio

"Dobbiamo fare una partita seria, non dobbiamo montarci la testa. Siamo una squadra di medio-bassa classifica e questi sono i numeri che lo dicono, non voglio sminuire il Genoa o il nostro lavoro. Loro sono una grande squadra, quindi dobbiamo essere coraggiosi, aggressivi ma sempre sapendo che incontriamo una squadra che se siamo troppo spavaldi potrebbe farci molto male. Basti pensare che una settimana fa hanno vinto meritatamente contro la squadra più forte d'Italia". Daniele De Rossi parla così di Genoa-Milan , in programma domenica a Marassi. Ridurre, però, la conferenza di presentazione della sfida ai rossoneri solo a questo sarebbe riduttivo. Perché oggi è un anno che De Rossi allena il Genoa e in mezzo c'è anche tanto altro. Ci sono dodici mesi in cui l'allenatore si è dedicato anima e corpo alla squadra e alla città. Ha ridotto all'essenziale vacanze e viaggi a Roma, che era e resta casa sua, e ha lavorato giorno e notte - e non per modo di dire - per un'avventura che gli ha regalato una salvezza tranquilla, un'estate un po' agitata, un inizio complicato e, ora, una strada che sembra quella giusta.

Dopo un anno e 38 partite di Serie A (13 vinte, 16 perse e 9 pareggiate), Daniele ha una media di 1.26 punti. Tra gli allenatori che, da Gasperini in poi, hanno allenato il Genoa per, almeno, lo stesso numero di partite, è terzo dietro Gasp (1.39) e Ballardini (1.32). Dietro ci sono Gilardino (1.18) e Juric (0.80). Risultati che aiutano a lavorare con serenità, anche perché tre vittorie di fila sono un bel bottino e fare punti prima della sosta aiuterebbe il Genoa a respirare davvero per un bel po'. "Veder arrivare il Milan ubriaco di gioia per le due vittorie forse poteva essere un piccolo vantaggio. Credo che questa sconfitta, considerato il livello dei campioni che hanno nello spogliatoio, li avrà fatti riflettere su quanto sia importante non perdere queste partite e quindi saranno ancora più concentrati. Ho valutato quello che vedo in campo - ha aggiunto De Rossi -, i giocatori che hanno e anche quelli che gli mancano, perché un paio sono fondamentali per loro. Credo che siano una rosa tra le prime tre del campionato, molto forte, costruita in una maniera che a me piace molto, che piacerebbe avere questo tipo di caratteristiche nella mia squadra. Loro proveranno a vincere il campionato e credo che lotteranno fino alla fine. Mi sembrano in crescita, sicuramente il derby lascia delle scorie positive. Ci aspettiamo una partita molto difficile contro un avversario fortissimo come lo era Juve, forse con ancora più individualità all'interno del campo". E il Genoa? De Rossi traccia un bilancio dopo il primo anno in Liguria: "Dopo la Roma è il club nel quale ho vissuto più tempo di tutti, perché poi al Boca sono stato un po’ di meno, alla Spal sono stato di meno e quindi rimane qualcosa di presente, di tangibile e di costante e spero anche di futuro. In ogni caso, penso che rimarrà sempre qualcosa di importante per me nella mia vita, quello che è stato il Genoa, quello che è il Genoa e quello che rimarrà all’interno della mia mente, perché è un club che mi ha affascinato dal primo giorno. Ha uno stile di vita, uno stile di tifare, di volersi bene che mi ha dato tanto, mi ha insegnato tanto e mi ha rapito e conquistato. Ripeto: l’avrei detto anche se la ricorrenza fosse caduta alla quinta del campionato perché – a parte i social, che sono un terreno di cui abbiamo già parlato - io all’interno dello stadio, in Corso Italia o in giro sotto casa non ho mai ricevuto dimostrazioni o proteste o manifestazioni di dissenso o di poca fiducia. Qui, all’interno del centro sportivo, la società, i giocatori e i tifosi genoani mi hanno sempre trattato da Dio e cerco di restituire un po’ quello che ho avuto da questa gente. Starci un anno è un bel traguardo per uno che poi, dopo essere stato vent’anni nello stesso posto, inizia questa nuova carriera che probabilmente lo porterà a cambiare varie squadre”. De Rossi è questo, non si snatura. E questo piace.

Tra emozioni e sorrisi

Così come piace quando ricorda Gianluca Signorini, nel giorno dell'anniversario della scomparsa, tra una riflessione più seria e una più scherzosa: "Il ricordo è doveroso. Un abbraccio alla famiglia, alla figlia, a tutte le persone che gli hanno voluto bene come familiari e non solo come Genoani. È una presenza, un simbolo che troviamo su tutti i cartelloni e le grafiche che abbiamo qua accanto al campo. Non è un caso se c’è la sua faccia, se c’è il suo volto e anche il suo nome sul nostro centro sportivo, quindi parliamo di un mostro sacro. Non ne ho ricordi grandissimi, perché io ero molto piccolo, quindi ho ricordi vaghi delle serate di Coppa Uefa, quando ancora mio padre mi insegnava a tifare per le squadre italiane. Non ci è riuscito benissimo, ma all’estero, a casa De Rossi, si tifava per le squadre italiane. O meglio, lui provava a spiegarmi che fosse così che si doveva fare, io ero un po’ più becero". Sorride, De Rossi, e anche questo suo modo di fare (e di essere) ha conquistato i tifosi e ha portato il Genoa in una nuova dimensione, anche comunicativa. Un anno dopo, Daniele De Rossi non è più soltanto l'allenatore arrivato a Genova per risollevare una squadra in difficoltà. È diventato uno dei volti di un Genoa che ha ritrovato entusiasmo, identità e soprattutto un rapporto speciale con la propria gente. Era il 6 novembre 2025 quando cominciava ufficialmente la sua avventura rossoblù. Dodici mesi dopo, il bilancio racconta molto più di una semplice esperienza professionale.

Come è cresciuto il Genoa da quando c'è De Rossi

De Rossi aveva ereditato una squadra in zona retrocessione, reduce dall'esonero di Patrick Vieira e da un avvio di campionato complicato. Lui ha capito subito che cosa significasse allenare il Genoa, una piazza nella quale il rapporto con la squadra non è mai un dettaglio. Lo aveva detto fin dalla presentazione, quando aveva parlato della possibilità che potesse nascere un grande amore. Non era una frase di circostanza. Il Ferraris è diventato progressivamente il teatro di questa sintonia. De Rossi ha chiesto ai suoi di restituire alla tifoseria una squadra capace di lottare, soffrire e riconoscersi nei colori rossoblù. E il pubblico ha risposto. La scivolata sotto la Gradinata Nord dopo il gol di Messias contro il Bologna, nella rimonta da 0-2 a 3-2, è diventata una delle fotografie più significative di questa stagione. Non soltanto un'esultanza, ma la rappresentazione di un legame che si è consolidato attraverso le emozioni. Anche nei momenti più difficili, quando i risultati non arrivavano e la classifica tornava a fare paura, De Rossi ha mantenuto un rapporto diretto con la gente. Ha parlato senza filtri, si è assunto le responsabilità e ha riconosciuto pubblicamente il valore del sostegno ricevuto. Una comunicazione lontana dalle formule preconfezionate, che ha contribuito a renderlo un personaggio particolarmente riconoscibile.

E qui entra in gioco anche l'aspetto mediatico. L'arrivo di De Rossi ha portato al Genoa un'attenzione che va oltre il tradizionale, ma non banale, interesse per i risultati della squadra. Il suo passato romanista, il carisma, la popolarità internazionale, la bellezza del mondo Ostiamare (è in arrivo su Sky "Radici") e il modo diretto di raccontare il calcio hanno amplificato la visibilità del club. Le conferenze stampa, le esultanze, le dichiarazioni e i momenti di contatto con i tifosi sono diventati contenuti capaci di circolare ben oltre i confini della Liguria. I social rossoblù hanno beneficiato di questa centralità mediatica. Instagram e soprattutto TikTok hanno rappresentato una vetrina importante per raccontare il nuovo Genoa, con De Rossi spesso al centro della narrazione. Il tecnico non è soltanto il protagonista delle immagini dal campo: è diventato un elemento identitario, un volto attraverso il quale raccontare una squadra e una città. I video, le esultanze e i momenti più spontanei hanno contribuito ad alimentare l'interesse intorno al club. Naturalmente, non tutto può essere attribuito esclusivamente al suo arrivo: la crescita digitale del Genoa era cominciata anche prima. Ma la sua presenza ha aggiunto un elemento di forte richiamo, capace di intercettare pubblici diversi e di dare ulteriore visibilità alla comunicazione.

Sul campo, intanto, De Rossi ha dimostrato di saper attraversare le difficoltà. Dopo la salvezza conquistata nella passata stagione, anche l'inizio del nuovo anno ha presentato ostacoli importanti. Il momento più delicato è stato superato senza cambiare guida tecnica, con la fiducia della società e una squadra che ha ritrovato compattezza. E adesso la curiosità è tutta per capire, dopo quello che è stato, quello che sarà. Con la speranza che il club ne accompagni la crescita attraverso un mercato adeguato e la valorizzazione di un lavoro che sembra avere enormi margini di miglioramento. In fondo, in un anno, ha battuto due maestri come Gasperini e Spalletti.